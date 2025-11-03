Mladen umro pred kolegom koji je otkrio šokantne detalje: 'Odjednom je nešto puklo'

Mladen Žižović, trener Radničkog iz Kragujevca, preminuo je u 44. godini života nakon što mu je u ponedjeljak pozlilo tijekom utakmice u Lučanima. Tragedija se dogodila usred utakmice koja se prenosila na TV-u, kada je Žižović iznenada izgubio svijest i srušio se pored terena. Liječnici su odmah priskočili u pomoć i pokušali ga reanimirati, no, nažalost, nisu uspjeli. Srpski nogomet zavijen je u crno, nitko ne može vjerovati da se to dogodilo, da Mladena Žižovića više nema...

'Sjedili smo i razgovarali, sve je izgledalo sasvim normalno'

Njegov prijatelj i kolega, poznati srpski trener Nenad Lalatović, bio je svjedok potresnog događaja.

"Sjedili smo i razgovarali, sve je izgledalo sasvim normalno. U jednom trenutku samo je stao, sjeo i odjednom nešto je puklo. Počeo je ispuštati neobične zvukove, kao da se guši. Odmah sam pritrčao i pokušao mu pomoći, ali ubrzo je izgubio svijest. Hitna je stigla za nekoliko minuta, no nije bilo pomoći. Još uvijek ne mogu vjerovati što se dogodilo“, rekao je Lalatović vidno potresen za srpske medije.

Dodao je i da je Žižović ranije imao problema sa srcem, ali ništa nije ukazivalo na to da bi moglo doći do tragedije:

"Izgledao je dobro, nije se žalio ni na što. Planirali smo zajedničke projekte, sve je bilo u redu do tog trenutka.“

'Ništa nije dalo naslutiti ovakav kraj'

Lalatović je opisao i posljednje minute koje su proveli zajedno:

"Razgovarali smo o nogometu, smijali se, uživali. Ništa nije dalo naslutiti ovakav kraj. Kad mu je pozlilo, pokušao sam ga dozvati, ali nije reagirao. Ekipa hitne pomoći učinila je sve što je mogla, ali već tada nije bilo spasa. Nevjerojatno je koliko se život može promijeniti u sekundi.“

'Mladen je bio izuzetna osoba, prijatelj i profesionalac'

Na kraju je dodao:

"Mladen je bio izuzetna osoba, prijatelj i profesionalac. Nogomet je izgubio velikog čovjeka.“

Podsjetimo, trener srpskog nogometnog prvoligaša Radničkog 1923 iz Kragujevca Mladen Žižović umro je nakon što mu je pozlilo tijekom današnje utakmice u Lučanima protiv Mladosti, objavio je klub.

Žižović se srušio pored klupe u 22. minuti utakmice nakon čega je prevezen u bolnicu. Utakmica je nastavljena, ali je prekinuta u 41. minuti nakon što je objavljeno kako je mladi trener umro.

Preuzeo Radnički prije desetak dana

Žižović je preuzeo Radnički prije desetak dana, a tijekom trenerske karijere vodio je i Radnik iz Bijeljine, Zrinjski iz Mostara, Slobodu iz Tuzle, Al-Holuda iz Saudijske Arabije, Shkupi iz Sjeverne Makedonije i Borac iz Banja Luke.

Rođen je u Rogatici u BiH, a igrao je za Rudar Ugljevik, Zrinjski, Tiranu, Borac i Radnik s kojim je osvojio Kup BiH, dok je sa Zrinjskim bio prvak Bosne i Hercegovine 2009. godine.

Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao je dvije utakmice 2008. godine.

