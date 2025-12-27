Nakon Crnog petka, Cyber Mondayja i Božića slijedi sezonsko sniženje

GLAVNO JE PRODATI /

Ovih dana novac je malo tko štedio, a iako je Božić prošao trošenje se nastavlja jer sutra počinje prvi krug zimskog sezonskog sniženja. Kupnja se gotovo u potpunosti preselila na internet, gdje trgovci na razne načine privlače kupce i očekuju nastavak rekordne potrošnje. Oporavak novčanika nakon blagdanske potrošnje mnogi će još pričekati, jer sniženja - ne čekaju. Više u prilogu...