Stručnjakinja otkrila gdje vrebaju prijevare kod sezonskih sniženja i na što treba posebno paziti

OD SUTRA - NOVI KRUG ŠOPINGA /

Sutra počinju sezonska sniženja, ona će ići u tri kruga.Reporterka RTL-a Danas Nikolina Matošević razgovarala s Anom Knežević, predsjednicom Hrvatske udruge potrošača, a gdje drugo neo u - šoping centru.

Nikolina je objasnila da trgovci u tri kruga organiziraju rasprodaju svog asortimana iz ove godine. Kako je ponuda najveća, tako su i popusti najniži do 30 posto, ali već sredinom siječnja kreće drugi krug kada popusti rastu i do 50 posto, a u konačnici sve što se ne proda do kraja veljače ulazi u taj finalni treći krug. Kada je roba snižena od 70 posto, pa čak i naviše. Potrošači se najviše žale da popusti koje vidimo u izlozima kao i u internetskim trgovinama, ne vrijede za većinu artikala koji su u ponudi. Ana Knežević objasnila je na što se najviše žale potrošači.

"Najviše se žale zapravo na taj popust jer na izlozima piše do 70 posto. Dakle, onda potrošači uđu unutra i traže. Nisu svi artikli na 70 posto. Nije ni stvar asortiman snižen, tako da najčešće to i privuče, jer na izlogu se to vidi kad uđu unutra nađu zapravo jako rijetko", rekla je, a na pitanje o manipulaciji cijenama, kaže:

"Trgovci dignu cijene prije početka sniženja, pa onda vrate na onu početnu razinu i zapravo nema sniženja. Svake godine nam se dobar dio potrošača javio i da su odlijepili onu cijenu i onda su ispod nje vidjeli onu drugu cijenu. I zato postoji ova odredba da bi trebalo biti najniža cijena u zadnjih 30 dana, da se može vidjeti koja je to bila cijena i koliki je taj postotak, da li se radi o prevari ili je stvarno to sniženje toliko koliko iskazano".

Ana Knežević kaže da se nakon pandemije kupnja dosta preselila na internet.

"Međutim, i tu ima jako puno opasnosti. Dakle, trebamo znati kad trgujemo online. Koje su to sve opasnosti, puno ljudi preko društvenih mreža i nešto iskoči, nađu naruče. To onda dobiju nešto što nisu naručili i onda je problem kome vratiti jer ne znaju uopće od koga su to kupili", kaže i dodaje da uvijek treba kupovati kod provjerenih trgovaca.

"Danas ima jako puno krivotvorenih stranica i tko nije vičan online trgovini vrlo brzo bude prevaren", dodaje.

Naglasila je da treba voditi računa da kod online trgovine kupac ima pravo vratiti robu u roku 14 dana bez objašnjenja, ali kod fizičke kupovine to nije zakonom određeno pa je važno provjeriti u samoj trgovini kod kupovine.