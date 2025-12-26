Karići su i ove godine strugali niz kalu, pogledajte lude scene iz Kaštel Sućurca!

'MI STARIMO, TRADICIJA NE UMIRE' /

U Kaštelima i ove godine, na blagdan svetog Stjepana, upriličena je tradicionalna utrka karića. U Sućurcu su se ponovno okupile sve generacije.

Drvo, kotači i dobra volja, spremne ekipe - tako je izgledao start najluđe utrke, a do cilja su se natjecatelji dobro namučili jer nije baš jednostavno kako izgleda. No ipak samo su jedni slavili i to ekipa 'Metar 98'. Osim pehara i medalja,u velikoj vreći dobili su i 14 000 centi.

"Ovo je prva pobjeda, davno sam još prije 20 godina tada osvojio broncu, a ovo sada radi nećaka moga idemo ponovno", kaže Goran. Utrka je tradicija koja se njeguje već 21 godinu, a u njoj sudjeluju gotovo sve generacije.

"Svaka nova utrka te oživi, svaki put je sve više nove djece Bitno da tradicija ide. Mi starimo, a tradicija ne umire", kazao je Tonći Bratinčević, tajnik OMK Adria. Više doznajte u prilogu Sare Jurica.