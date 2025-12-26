FREEMAIL
AMBICIJE SU VELIKE /

Hrvatska rukometna reprezentacija momčad godine: Evo što od Eura očekuje kapetan

Hrvatska rukometna reprezentacija momčad je godine u tradicionalnom izboru Sportskih novosti. Nagradu je pokupio novi kapetan Ivan Martinović, prije okupljanja uoči početka priprema za Europsko prvenstvo.

„Trebamo dobro startati na prvenstvu, već u prvoj utakmici protiv Gruzije i odmah krenuti sa samopouzdanjem pa, utakmicu po utakmicu, nastaviti raditi i vjerovati u sebe kao i uvijek te uživati u utakmicama i nadam se da ćemo ponoviti ovako nešto lijepo“, rekao je kapetan Martinović.

Za dva dana, 28.12., Hrvatska će igrati prvu pripremnu utakmicu protiv Sjeverne Makedonije u Poreču, a utakmicu ćete moći gledati na RTL-u odmah nakon RTL Danas ili putem platforme VOYO. Utakmica se igra u 20:30, a tekstualni prijenos biti će na Net.hr-u.

26.12.2025.
18:07
Sportski.net
Hrvatska Rukometna ReprezentacijaIvan MartinovićDagur Sigurdsson
