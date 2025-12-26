Najhrabriji lege na božićnom piciginiju: 'Volio bi da dođu ovi iz Splita koji se kupaju na 17'

NA 'UGODNA' 4 STUPNJA /

U Osijeku već desetu godinu zaredom na Štefanje - božićni picigin na Dravi. Temperatura rijeke od 4 Celzijeva stupnja nije spriječila odvažne kupače da se okupaju i zaigraju picigin. 15- tak hrabrih i dobro raspoloženih kupača ušlo je u Dravu i nastavilo tradiciju božićnog igranja picigina koju su 2015-te godine započela trojica Osječana, koji uz rijeku i s rijekom žive čitave godine.

"Svaki dan sam tu, održavamo pijesak, dovozimo pijesak, želim da ovi mladi iza mene, ja sam već u godinama da nastave ovako lijepu tradiciju i nemojte misliti da netko misli da smo mi malo ludi, ovi ljudi, ova publika ovdje što nas bodri znači da nešto vrijedimo", kaže božićni kupač Božidar Jakovčević.

Bojan Uranjek razgovarao je s Zvonkom Beismannom koji kaže kako ovo rade već 10 godina, a on isto toliko nije bio bolestan. Poručio je ovima iz Splita koji se kupaju na 17 stupnjeva neka dođu kod njih. Što je još otkrio pogledajte u videu...