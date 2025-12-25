Božićnom pjesmom iznenadili pacijente KBC-a Split, pojavio se i Thompson: Pogledajte što je zapjevao

RADOST IZ BOLNIČKE SOBE /

Za mnoge djelatnosti nema neradnog Božića, jer bolest ne pita! Zato su pacijentima i osoblju splitske bolnice božićnu radost i pjesmu donijeli članovi zbora mladih iz Župe Žnjan. Na iznenađenje mnogih, pridružio im se i Marko Perković Thompson.

Mnoge su medicinske sestre, liječnici i pacijenti koji na današnji blagdan nisu mogli biti sa svojim obiteljima kod kuće izišli na balkone i prozore bolnice te zapljeskali nakon što su čuli izvedbe božićnih pjesama.