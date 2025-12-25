Obitelj iz Samobora dobila najljepši božićni poklon: 'Čekali smo ralicu da dođemo do bolnice'

Snijeg nakon 17 godina je zapao za Božić, a najljepši poklon obitelji iz Samobora, stigao je jutros u 9.30 sati. Na svijet je došla malena Klara.

"Došla je dva tjedna prije, skoro tri tjedna. Tako da ne mogu bolji poklon poželjeti, nismo ni mogli", rekla je Dora Fresl Trčak. Poklon dug 47 centimetara i težak 2830 grama. No, nije ih iznenadio samo njezin dolazak.

"Nisam očekivala nikako za Božić, još smo iz mjesta gdje je zapalo 40 centimetara snijega pa smo čekali ralicu da dođe da možemo uopće doći do bolnice tako da se sve danas posložilo, hvala Bogu dobro", kaže mama Dora.

Svaki dan Božić

Prvo im je to dijete, a sreću i uzbuđenje ponosni tata nije mogao skriti. "Teško je opisati riječima ovaj osjećaj koji sam doživio u ovom trenutku. Slušao sam od prijatelja, starijih koji su već prošli pa su rekli da je neopisiva sreća i zbilja je, neopisiva sreća. Definitivno najljepši poklon, poželjeti si bolje nešto nismo mogli ni u kojem slučaju", rekao je Andrej.

Da sve prođe u najboljem redu, brine ovaj vrijedni tim liječnika i primalja. Pa iako im je radni, za njih je ovaj dan iznimno poseban. "Danas slavimo Božić, rođenje novog života i nigdje na svijetu se to ne može ljepše doživjeti nego ovdje. Kod nas je svaki dan Božić, ali danas ima jednu posebnu toplinu i euforiju", kaže ginekolog u KBC Sestre Milosrdnice Mario Podgajski.

"Naravno, svi mi koji radimo na današnji dan se nečeg odričemo, prije svega vremena provedenog s našim najmilijima, međutim nama je ovo i poziv i ponosni smo što možemo sudjelovati i biti prisutni u donošenju novog života na svijet", kaže ginekolog u KBC Sestre Milosrdnice Ivan Brlečić.

'Ovo je najveća plaća našem poslu'

U smjeni ih je 20 i svi nam kažu - više su od prijatelja - pa im ni zajednički radni blagdani teško ne padaju. "Ja radim 30 godina i provela sam jako puno Božića ovdje i oni su moja druga obitelj. Danas je relativno miran dan, ne znamo što nas čeka, naša dežurstva su 24 sata, ali bilo je svakakvih naravno i s više posla i s manje posla, ali sve u interesu naših rodilja i naših trudnica da budu zadovoljne i sretne i da s najljepšim uspomenama odu iz našeg rodilišta", kaže prvostupnica primaljstva u KBC Sestre Milosrdnice Tatjana Mihaljević.

Baš kao ova obitelj koju su itekako usrećili. "Evo sa ženom baš komentiram dok svi danas fino čekaju ručak božićni doma sa svojima, tu se dešavaju ovakve situacije koje donose novi život na svijet i moraš biti 200 posto fokusiran i u tome, tako da svaka čast i još jednom puno hvala", kaže Andrej.

"I svom medicinskom osoblju u bilo kojoj bolnici na bilo kojem mjestu - svaka čast", dodaje Dora. A njima te riječi puno znače. "To je najveća plaća našem poslu taj osjećaj, pogotovo na današnji dan vidjet osmijeh djeteta, božićne bebe - nema veće plaće, veće sreće za ljude koji rade i zbrinjavaju takve pacijente", kaže Podgajski. I mi im želimo još puno takvih lijepih trenutaka i što mirnijih dana, a oni svima.