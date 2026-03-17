Šef srpske vojske otkrio za koga su kupili moćne kineske rakete: 'Mi smo im trn u cipeli'

General Milan Mojsilović, inače načelnik Glavnog stožera Vojske Srbije, poručio je da se Srbija opredijelila za mir i da nove rakete, koje su uzburkale vjetrove u regiji, nisu kupljene za Zagreb, Sarajevo i Podgoricu, već za sve one koji ne misle dobro Srbiji.

"Te rakete nisu kupljene za Zagreb, Sarajevo i Podgoricu, te rakete su kupljene za sve koji ne misle dobro Srbiji i misle svoje nacionalne i druge interese nametati oružanim putem", poručio je Mojsilović u programu TV Pink, pritom misleći na moćne kineske dalekometne rakete zrak-zemlja, koje su uočene na srpskim MiG-ovima.

Šef srpske vojske pojasnio je da je nabavka naoružanja jedan od zadataka definiran Ustavom i zakonima kojih se srpska vojska mora pridržavati.

"Ta primarna i najbitnija misija obrane Srbije od vanjske ugroze ostvaruje se obranom teritorija, zračnom prostora i odvraćanjem oružane ugroze", pojasnio je, a prenio je portal politika.rs.

'Mi smo mnogima trn u cipeli'

Naoružavanje, kaže, nije ad hoc stvar, nego je riječ o već definiranim ciljevima za razdoblje od 2022. i 2027. i 2027. do 2032. godine.

"Kada vodite samostalnu politiku i želite biti vojno neovsni, vojno nesvrstani, predstavljate trn u cipeli kome zaista pripadate. Svi oko nas, skoro sve zemlje su članice NATO-a. Ima zemalja kojima se možda i ne sviđa naše ponašanje po pitanju suradnje sa svim strukturama važnima za sigurnost Srbije od zapada i istoka, i definitivno onih koji misle da je slava Srbija mali problem", dodao je.

Govoreći o opremanju vojske, kazao je da je ono usmjereno i na ofenzivnu i defenzivnu komponentu.

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić i sam je potvrdio prošli tjedan da Srbija ima hipersonične balističke rakete zrak-zemlja, tvrdeći kako nema namjeru nikog napasti, ali da strahuje kako bi Srbija mogla biti meta napada onoga što on naziva vojnim savezom Hrvatske, Albanije i Kosova.

Iz Hrvatske su te teze odbačene, no sporne rakete uzburkale su javnost i izazvale nove prepirke između predsjednika Republike i ministra obrane. Budući da je Ivan Anušić ovog tjedna rekao da već mjesecima zna za srbijanske nadzvučne rakete, ispada da je ministar obrane tu informaciju tajio od premijera Andreja Plenkovića koji je tek sada o tome obavijestio glavnog tajnika NATO-a, optužio ga je hrvatski predsjednik Zoran Milanović. On je pak u izjavi spomenuo broj vojnika s kojima Hrvatska raspolaže, za što su ga iz MORH-a i Vlade prozvali za izdaju.

