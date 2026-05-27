Rane od velikog potresa još nisu zarasle, a onda je došao novi: Sisak je danas teško disao

Potres od 3,7 po Richteru uznemirio je u srijedu ujutro Sisak i Petrinju. Nije bilo štete, ali stanovnici tog kraja istraumatizirani su, a pet i pol godina nakon velikog potresa neki se još uvijek nisu vratili kući.

Ožiljci su ovdje i dalje vidljivi na svakom koraku. Iako je jutrošnji potres bio puno slabiji od onog koji je promijenio Baniju - strah koji je izazavao, gotovo je isti.

"Ja sam bila na dvorištu, sjedila na stolici, baš je zaljuljalo poštenski. Ja sam pogledala i zapitala se, hoću pasti, a strina je rezala neke ruže i doslovce se ljuljala", kazala je Marija iz Petrinje. O novom potresu te kako napreduje obnova na Banovini doznajte u prilogu.