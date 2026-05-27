Sustav zakazao? Šef vatrogasaca padao u nesvijest i kašljao krv dok je satima čekao Hitnu

"Postoji otok, osunčan, nekima od nas od davnina znan", kaže Rundekova pjesma o otoku. A postoji i otok na kojem je šef vatrogasaca u nedjelju navečer više puta pao u nesvijest i iskašljavao krv čekajući gotovo četiri sata da ga Hitna pomoć preveze na kopno.

"To je čovjek kojega na Visu svi znaju, a samo on zna koliko je intervencija imao u spašavanju drugih ljudi. Evo, nažalost se dogodilo da, kada je njemu trebala pomoć, da je sustav u nekom pogledu zakazao", kaže za Direkt gradonačelnik Visa Hrvoje Mratinić.

Jedan Višanin javio nam je da je helikopter hitne službe bio pokvaren, a jedina brza brodica u cijeloj županiji na drugoj intervenciji. Kako za Direkt tvrdi Leo Luetić, šef županijskog Zavoda za hitnu medicinu, pacijent nije bio životno ugrožen i da o transportu odlučuju - dispečeri. "Oni određuju resurs koji se koristi za prijevoz pacijenta, imajući u vidu interes pacijenta, a i interes šire zajednice u smislu očuvanja resursa i tako dalje", kaže Luetić.

Vatrogasci ogorčeni

No, viški vatrogasci su ogorčeni, za Morski.hr kažu da se osjećaju kao zadnja rupa na svirali čiji životi manje vrijede. Ljuta je i Ivana Kekin, predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo. "Svi prebacuju odgovornost jedni na druge. Kaže se, sad su bili vremenski uvjeti, ovdje je netko otišao na neku drugu intervenciju i tako dalje. Kad je ljudski život u pitanju, to ne mogu biti adekvatni odgovori. I ponavljam, imamo sveukupno lošu zdravstvenu skrb na otocima, da je ona bolja, tamo bi se neke stvari mogle riješiti i bez hitnog prijevoza", kaže zastupnica Možemo.

A otkad je prije dvije godine uspostavljena Helikopterska hitna medicinska služba, zabilježeno je 3910 intervencija, pri čemu ih je više od pola, 2040, na otocima. 2024. njih 700, 2025. 1033, a ove godine 307. Sveukupno više od dvije dnevno.

I kako kaže Mladen Tureček, predsjednik udruge Helikopterima Liječnici Pomažu, premalo je i baza i helikoptera, a kada se neki pokvari - to treba prijaviti. "Samim time je trebala biti aktivirana ili policija ili MORH da budu u backupu, odnosno rezervi, i ako se dogodi neki hitan slučaj da oni interveniraju sa svojim helikopterima", tumači Tureček.

Slučaj s Lastova

Sjetimo se lanjskog slučaja kada je mladić s Lastova preminuo nakon što je prijevoz od otoka do bolnice u Dubrovniku trajao više od osam i pol sati. Osim što su samo četiri ovakva žuta helikoptera hitne službe na cijelu Hrvatsku, osim što je očito premalo i brzih brodica, Ivana Marković, gradonačelnica najvećeg grada na Braču kaže da je problem što fali koordinacije. "Ako ne može hitna helikopterska služba, kada ide brodica, možda vojni helikopter i tako dalje. Jer evo, i situacija na Visu je jasno pokazala da ta koordinacija nije uspostavljena", smatra Marković.

A tek sad stiže sezona i s njom još više ljudi na otocima. "Onda je statistički veća vjerojatnost da će biti veća potreba za hitnim medicinskim nekim prijevozom. Trebamo poraditi malo na tom sustavu, jer ljudski život je neprocjenjiv", zaključuje gradonačelnik Visa.

Jer ni lani u slučaju mladića s Lastova, kao ni u ovom slučaju s Visa sustav civilne zaštite 112 nije bio obaviješten. A oni bi, kažu stručnjaci, trebali u tome sudjelovati. "Oni bi trebali dati nalog da se stavi u pripravnosti helikopter koji će intervenirati, ukoliko helikopter hitne medicinske službe ne može", kaže Mladen Tureček.

Na hrvatskim otocima živi više od 120 tisuća ljudi, i samo zato što su sa svih strana okruženi morem, ne bi se, kad je njihovo zdravlje u pitanju, trebali osjećati kao građani drugog reda.