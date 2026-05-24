Snažne poruke vatrogasaca na velikom okupljanju u Mariji Bistrici: 'Daješ i život ako treba'

Dvije tisuće vatrogasaca iz cijele Hrvatske okupile su se u Mariji Bistrici i to na tradicionalnom 27. hodočašću Hrvatske vatrogasne zajednice. Uz njih su bile i kolege iz susjedne Slovenije i BiH. Vatrogasci se u najvećem hrvatskom marijanskom svetištu okupljaju svake godine krajem svibnja - inače mjesecu zaštite od požara. A velika povorka i okupljanje je, kažu, simbol njihovog zajedništva i snage.

"Tu se ne pita. Tu daješ sve od sebe. I život ako treba i sve. Samo da se pomogne", rekao je Boško Miko, vatrogasac DVD-a Vidovec.

"Zbog tate, tata je počeo prvi pa dok sam ja od malih nogu počeo pa sad dok sam stariji, meni je to prekrasno", ispričao je Luka Zemljak, vatrogasac DVD-a Podevčevo zašto je odlučio postati vatrogasac.

"Dosta nas povezuje. Oboje smo bas zainteresirani, a sad smo uzeli i djecu u Podevčevu da ih treniramo", rekla je Nikolina Čikan, vatrogaskinja DVD-a Završje.

"Simbol zajedništva i jedne velike vatrogasne obitelji s velikim vatrogasnim srcem", objasnio je Slavko Tucaković, glavni vatrogasni zapovjednik RH.