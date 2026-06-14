Sunčana nedjelja izmamila poznata lica u grad: Jedni su šetali ljubimce, drugi uživali s obitelji

Sunčano i toplo vrijeme i ove je nedjelje izmamilo brojne Zagrepčane u središte grada. Šetnja, kava na terasi i druženje na otvorenom bili su idealan način za provesti dan, a među prolaznicima su se našla i neka dobro poznata lica.

Među njima bio je i Robert Prosinečki (57). Bivši hrvatski reprezentativac i trener jedan je od redovitih posjetitelja Cvjetnog trga, gdje ga građani često mogu vidjeti u šetnji ili na kavi, a ni ova sunčana nedjelja nije bila iznimka.

Foto: Marko Seper/PIXSELL

Na špici je snimljen i David Vlajčić (38), ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, koji je prijepodne proveo u društvu svoje obitelji.

Foto: Marko Seper/Pixsell

Među prolaznicima se našao i Tomislav Ćorić (46), bivši ministar gospodarstva i održivog razvoja te jedno od prepoznatljivijih imena hrvatske političke scene.

Foto: Marko Seper/PIXSELL

Pažnju je privukao i Mile Kekin (55), glazbenik i bivši frontmen grupe Hladno pivo, koji je iskoristio lijepo vrijeme za šetnju gradom sa svojim četveronožnim ljubimcem.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL