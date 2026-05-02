Svi su bili na istom mjestu: Od političara do sportskih legendi, špica je 'gorjela' od poznatih

Sunčana proljetna subota pretvorila je zagrebačku špicu u pravu malu pozornicu na otvorenom, gdje su se mogli vidjeti brojni poznati. Ugodne temperature i vedro nebo izmamili su šetače na kavu i laganu šetnju centrom, a objektivi fotografa nisu mirovali. Među viđenima bila je bivša premijerka Jadranka Kosor, uvijek prepoznatljiva po elegantnom stilu, kao i legendarni nogometni trener Otto Barić te karizmatični Robert Prosinečki, koji je privukao pažnju prolaznika.

U opuštenoj atmosferi uživale su i influencerica Petra Meštrić te političarka Mirela Holy, koja je špicom prošetala u društvu svog partnera Siniše, no nisu bili jedini, centar je bio pun i brojnih drugih poznatih lica iz javnog života. Osmijesi, sunčane naočale i proljetne kombinacije dominirali su gradom, potvrđujući da je zagrebačka špica i ovog puta bila nezaobilazno mjesto za vidjeti i biti viđen.