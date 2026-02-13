FREEMAIL
ZLATNI DANI SALOONA /

Alka, Prosinečki, Šuput i Bandić na istom plesnom podiju: Ovako su zvijezde tulumarile nekad

Foto: Marijan Delija/pixsell
Zagrebački klub Saloon godinama je bio sinonim za noćni život metropole i nezaobilazno okupljalište brojnih poznatih lica. Davne 2009. godine proslavio je 39. rođendan, a slavlje su obilježili dobra atmosfera, glamur i niz zvučnih imena domaće scene.

Te večeri plesni podij bio je ispunjen poznatim licima iz svijeta glazbe, sporta, glume i politike. Među uzvanicima bila je i Alka Vuica, kuma kluba, koja je pozirala vidno raspoložena. Objektivima nisu promaknuli ni Stephan Lupino, Silvio Marić te Robert Prosinečki.

Na slavlju su bili i Vedran Mlikota, Rajko Dujmić te Super Silva, dok je među gostima bio i pokojni zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Večer nisu propustili ni Maja Šuput, Mirna Berend i glumac Goran Grgić.

Atmosfera je, sudeći prema fotografijama, bila opuštena i vesela, a mnogi će se složiti da su to bila neka druga, bezbrižnija vremena zagrebačkog noćnog života. Dio te nezaboravne večeri i kako su tada izgledale domaće zvijezde pogledajte u našoj galeriji.

13.2.2026.
10:39
Hot.hr
Marijan Delija/pixsell/kolaž
SaloonArhivaProslava RođendanaMaja šuputMilan BandićAlka VuicaRobert Prosinečki
