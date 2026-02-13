Tko je Addison Rae: Pop ikona nove generacije čiji je otac izazvao kaos brzim vjenčanjem

Addison Rae (25) ponovno je u središtu medijske pažnje, no ovog puta ne zbog vlastitih projekata ili skandala, nego zbog svog oca, Montyja Lopeza (49). Lopez se oženio u Las Vegasu nakon samo dvotjedne romanse s medicinskom stručnjakinjom Kaitlyn Nicole Robins, koju je upoznao u baru u Louisiani. Par je rekao „da“ u Little Chapel of Hearts, a Monty je priznao medijima da nije obavijestio nikoga, uključujući i Addison, o svojim brzim planovima. Ovaj neočekivani brak dodatno je istaknuo medijsku prisutnost obitelji Rae, koja već odavno privlači pozornost javnosti, a Addison i dalje gradi svoju karijeru kao pjevačica, glumica i influencerica.