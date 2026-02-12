Oprez, oštar pas! Ma ne, to su samo fotografije vaših divnih njemačkih ovčara!

Uši podignute i spremne uhvatiti svaki šum, pronicljiv i inteligentan pogled te tijelo koje zrači snagom i gracioznošću čine njemačkog ovčara jednom od najpoznatijih i najcjenjenijih pasmina pasa na svijetu.

Osim što su izvanredni radni psi, njemački ovčari ostavili su neizbrisiv trag i u popularnoj kulturi. Najpoznatiji među njima je Rin Tin Tin, pas spašen s bojišta u Prvom svjetskom ratu, koji je postao jedna od najvećih holivudskih zvijezda dvadesetih godina prošlog stoljeća. Glumio je u čak 27 filmova i, prema legendi, spasio studio Warner Bros od bankrota. On i Strongheart jedini su njemački ovčari sa zvijezdom na Holivudskoj stazi slavnih. Njihova hrabrost nije samo dio filmskih priča; u stvarnosti su psi poput Apolla, prvog tragača na ruševinama Svjetskog trgovačkog centra nakon napada 11. rujna, dokazali da su pravi heroji.

