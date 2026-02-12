Kraj jedne ere: Simbol Zagreba, nakon punih 140 godina, zauvijek zatvara svoja vrata

Slavna robna kuća u centru Zagreba, nezaobilazno mjesto kupnje u Ilici i podsjetnik na neka druga vremena, zatvara se nakon 140 godina. Nama je mnogim Hrvatima bila prozor u svijet, mjesto na kojem ste mogli kupiti baš sve za domaćinstvo, odjeću, lonce, ukrase.

Službeno, trgovina će u petak zauvijek zatvoriti svoja vrata. Grad Zagreb odustao je od prava prvokupa pa Nama ide u privatne ruke. Cijena nešto viša od 17 milijuna eura.

"Neke priče traju desetljećima. I ostaju u sjećanjima, kroz male rituale, poznate izloge i putove kojima smo prolazili gotovo bez razmišljanja. Ova se priča polako privodi kraju, ali želimo je završiti onako kako je i živjela, s vama. Hvala vam na povjerenju, vjernosti i svim zajedničkim godinama", poručili su nedavno iz robne kuće.

Emotivni su Zagrepčani kojima je raskošna robna kuća na nekoliko katova mamila osmijeh kad bi prošli Ilicom, ali emocije ne skrivaju ni djelatnici koji su tamo proživjeli dobar dio svog radnog vijeka, neki i po nekoliko desetljeća.

Naime, trgovački sud u Zagrebu donio je rješenje kojim se zgrada Name u zagrebačkoj Ilici dosuđuje kupcu - tvrtki "Izbor šesti" kojoj se nalaže i da u roku od 30 dana od pravomoćnosti rješenja uplati oko 12 milijuna eura razlike između ponuđene cijene od preko 17 milijuna i nešto više od 5 milijuna eura uplaćene jamčevine.

Sudskim rješenjem kupac je obvezan zajedno s nekretninom kupiti i preuzeti inventar-opremu koji se nalazi u zgradi Name u Ilici i to po knjigovodstvenoj vrijednosti na dan primopredaje nekretnina te je obvezan sa stečajnim upraviteljem sklopiti ugovor o kupoprodaji inventara-opreme u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja o dosudi nekretnina, odnosno 30 dana od dostave drugostupanjske odluke.

U svojim posljednjim danima, kupcima je ponudila posljednju rasprodaju, a što se sve moglo naći na popusti, pogledajte u galeriji