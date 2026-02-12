Pogledajte kako su Milanovića dočekali u Gruziji: Crveni tepih, postrojeni vojnici...

Na poziv predsjednika Gruzije Mikheila Kavelashvilija, predsjednik Republike Zoran Milanović sa suprugom Sanjom Musić Milanović boravi u dvodnevnom službenom posjetu Gruziji. Nakon svečanog dočeka, predsjednik Milanović i predsjednik Kavelashvili održali su sastanak nakon kojeg je uslijedio bilateralni sastanak izaslanstava Republike Hrvatske i Gruzije, izvijestio je Ured predsjednika.

Nakon razgovora sa svojim domaćinom, predsjednik Milanović sastao se i s predsjednikom Vlade Gruzije Iraklijem Kobakhidzeom, a u nastavku dana susrest će se predsjednikom Parlamenta Gruzije Shalvom Papuashvilijem te položiti vijenac kod Spomenika odlikovanim herojima domovine na Trgu heroja u Tbilisiju.

Izrazio solidarnost

Prenosimo priopćenje Ureda predsjednika:

"Država, zajednica i nacija koja je u 12. stoljeću imala pjesnika kao što je Shota Rustaveli - dok mnoge napredne i najbogatije europske nacije nisu imale takvu razinu elaborirane umjetnosti - takva država, a govorim o Gruziji, zaslužuje barem malo pažnje i razumijevanja", izjavio je danas predsjednik Republike Zoran Milanović u Tbilisiju nakon sastanka s predsjednikom Gruzije Mikheilom Kavelashvilijem.

"Došao sam izraziti i solidarnost Gruziji u njezinim nastojanjima da bude teritorijalno cjelovita i u tome joj pružam punu podršku. Gruzija se nalazi u nezavidnoj situaciji već godinama i umjesto da se to uzme u obzir kod vrednovanja gruzijskog približavanja Europskoj uniji, radi se suprotno i zemlju se postavlja pred nemoguće dileme na jedan vrlo ciničan način. U tome prednjači društvo koje je predsjednik Kavelashvili nazvao europska birokracija. Ne znam točno tko sve čini tu briselsku birokraciju, ali oni ne govore u moje ime niti dopuštam da govore u moje ime i u ime Hrvatske", poručio je predsjednik Milanović.

Kazavši kako tijekom 2025. godine nitko od čelnika iz Europske unije nije došao u posjet Gruziji, predsjednik Milanović rekao je da je odlučio prihvatiti poziv za službeni posjet Gruziji zato "da vidi kakva je to zemlja koju optužuju za nekakav promoskovski politički kurs". "Da je vlast, država koja nema ni diplomatske odnose s Moskvom moskovski agent - to je kontraintuitivno i teško je to shvatiti", pojasnio je predsjednik Milanović i dodao kako je vidio da su ministri drugih članica Europske unije čak dolazili u Tbilisi na političke prosvjede opozicije protiv vlasti.

Ekonomski odnosi

"Razmišljao sam kako bi bilo da dođu na glavni trg u Zagrebu, u Hrvatsku. Ja ovdje ne zauzimam političku stranu ni ove vlasti niti gruzijske opozicije, niti znam te ljude. Ali, sama ideja da će na takav nasilnički način vršiti pritisak na jednu malu i u stvari izoliranu zemlju u problemima, meni je neprihvatljiva", dodao je predsjednik Milanović.

Govoreći o ekonomskim odnosima, predsjednik Milanović je kazao kako se "Gruzija prema ekonomskim pokazateljima uspješno razvija i ima visoke stope rasta” te je pojasnio kako su zato u širem sastavu hrvatske delegacije i hrvatski gospodarstvenici. "Predstavnici velikih hrvatskih poduzeća, koja imaju veliko iskustvo u zapadnoj Europi u tehnološki zahtjevnim poslovima, zainteresirani su za ovo tržište, za Gruziju i ovaj dio kavkavske zone“, rekao je predsjednik. Sastanak gospodarstvenika održat će se sutra, a na njemu će sudjelovati predstavnici Končara, Podravke, Kraša, Francka i Sanoa.

Svojim domaćinima u Gruziji na kraju je poručio: "Želim da na miran način zaokružite svoju teritorijalnu cjelovitost. Tu smo na sentimentalnoj razini uz vas, jer smo se sami nosili s nedaćama koje su bile ogromne, ali naš protivnik je bio malo manje moćan od vašeg".