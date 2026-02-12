Tko je Kimberly Van Der Beek? Žena koja je bila stijena Dawsona u njegovoj najtežoj borbi

Vijest o smrti Jamesa Van Der Beeka, glumca koji je obilježio odrastanje cijele jedne generacije u seriji "Dawson's Creek" i potresla je svijet. Preminuo je nakon gotovo trogodišnje borbe s karcinomom debelog crijeva.

Iza priče o njegovoj karijeri i preranom odlasku stoji još jedna, dublja i dirljivija priča o ljubavi, partnerstvu i nevjerojatnoj snazi. U središtu te priče je njegova supruga Kimberly Van Der Beek, poslovna konzultantica i producentica, ali prije svega žena koju je nazivao svojom stijenom i osobom koja ga je naučila što znači bezuvjetna ljubav. U braku su dobili šestero djece.

Prisjteite se Jamesa i Kimberly u galeriji