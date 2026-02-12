FREEMAIL
BEZUVJETNA LJUBAV /

Tko je Kimberly Van Der Beek? Žena koja je bila stijena Dawsona u njegovoj najtežoj borbi

Tko je Kimberly Van Der Beek? Žena koja je bila stijena Dawsona u njegovoj najtežoj borbi
Foto: David Livingston/getty Images/profimedia
Ljubavna priča Jamesa i Kimberly započela je gotovo filmski. Nakon razvoda od prve supruge, glumice James je 2010. godine otputovao u Izrael. Tamo je, kako je kasnije priznao u emotivnoj objavi na Instagramu, doživio svojevrsno prosvjetljenje. "Bilo mi je dosta samačkog života. Želio sam pravu vezu. Srodnu dušu. Nekoga s kime bih mogao izgraditi obitelj", napisao je.
Vijest o smrti Jamesa Van Der Beeka, glumca koji je obilježio odrastanje cijele jedne generacije u seriji "Dawson's Creek" i potresla je svijet.  Preminuo je nakon gotovo trogodišnje borbe s karcinomom debelog crijeva. 

Iza priče o njegovoj karijeri i preranom odlasku stoji još jedna, dublja i dirljivija priča o ljubavi, partnerstvu i nevjerojatnoj snazi. U središtu te priče je njegova supruga Kimberly Van Der Beek, poslovna konzultantica i producentica, ali prije svega žena koju je nazivao svojom stijenom i osobom koja ga je naučila što znači bezuvjetna ljubav. U braku su dobili šestero djece.

12.2.2026.
10:37
Hot.hr
David Livingston/getty Images/profimedia
James Van Der BeekSuprugaDawson's Creek
