Zanosnu Maju iz 'Gospodina Savršenog' uspoređuju sa svjetskim ljepoticama: Evo kako izgleda

Maja dolazi iz Mostara, a u Gospodina Savršenog ušla je s jasnim ciljem – pronaći ljubav i izgraditi odnos koji ima stvarnu dubinu. Od početka je naglašavala da je privlače vedri i spontani muškarci puni pozitivne energije, dok je ne zanimaju oni koji su usmjereni isključivo na posao i status. „Uvijek me privuče onaj kojeg svi primijete jer zrači osmijehom i dobrom energijom“, istaknula je.

U showu se brzo pokazalo da Maja zna što želi, ali i da se ne boji pokazati emocije kada osjeti povezanost. Iako nije među najglasnijim kandidatkinjama, gledatelje je osvojila svojom smirenošću, odmjerenim nastupom i načinom na koji izražava osjećaje. Upravo ta kombinacija suptilnosti i iskrenosti izdvojila ju je od ostalih djevojaka u vili. Njezin adut je prirodna ljepota i bakreno crvena kosa kojom podsjeća na Rose is Titanica ili izmišljeni lik Jessice Rabbit.

Posebno je istaknula odnos s Petrom, za kojeg je priznala da je prema njemu osjećala drukčiju energiju nego prema ostalima. Bila je uvjerena da će je pozvati na spoj jer je, kako je rekla, njihov razgovor imao veću težinu od same ruže. Kasnije je otvoreno priznala da je između njih osjetila snažniju povezanost nego u drugim odnosima u kući, što pokazuje koliko je ozbiljno pristupila cijelom iskustvu.

Za razliku od nekih natjecateljica koje su igrale taktički, Maja je ostala vjerna sebi – kada bi osjetila nesigurnost ili razočaranje, to nije skrivala, ali je uvijek zadržala dostojanstvo i izbjegavala sukobe. Upravo zbog autentičnosti, emotivnosti i jasnoće u onome što traži, Maja se već profilirala kao jedna od zapaženijih kandidatkinja sezone koju je publika brzo zapamtila.