POBIJEDILE FEMINNEMKE

Sjećate li se Dore 2010.? Ovako se slavilo do ranih jutarnjih sati

Sjećate li se Dore 2010.? Ovako se slavilo do ranih jutarnjih sati
Foto: Boris Scitar/pixsell
Večeras se održava prva polufinalna večer Dore 2026., pa se tim povodom prisjećamo nekih starih izdanja hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije. Prije 16 godina Dora se održala u kristalnoj dvorani hotela Kvarner. 

Finalnu večer vodili su Duško Ćurlić, Mirko Fodor, Nevena Rendeli i Mila Horvat, dok su se iz green rooma javljale Ida Prester i Iva Šulentić, donoseći najnovije reakcije izvođača. 

Te godine pobijedila je grupa Feminem. Nakon proglašenja pobjednika slavlje se nastavilo na afterpartyju u Hotelu Imperijal, gdje su se okupili glazbenici, voditelji i brojni gosti.

Pogledajte kako se slavilo, tko je bio najbolje raspoložen i kakva je atmosfera vladala iza kulisa - zavirite u našu fotogaleriju i prisjetite se Dore 2010.

