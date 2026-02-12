Sjećate li se Dore 2010.? Ovako se slavilo do ranih jutarnjih sati

Večeras se održava prva polufinalna večer Dore 2026., pa se tim povodom prisjećamo nekih starih izdanja hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije. Prije 16 godina Dora se održala u kristalnoj dvorani hotela Kvarner.

Finalnu večer vodili su Duško Ćurlić, Mirko Fodor, Nevena Rendeli i Mila Horvat, dok su se iz green rooma javljale Ida Prester i Iva Šulentić, donoseći najnovije reakcije izvođača.

Te godine pobijedila je grupa Feminem. Nakon proglašenja pobjednika slavlje se nastavilo na afterpartyju u Hotelu Imperijal, gdje su se okupili glazbenici, voditelji i brojni gosti.

Pogledajte kako se slavilo, tko je bio najbolje raspoložen i kakva je atmosfera vladala iza kulisa - zavirite u našu fotogaleriju i prisjetite se Dore 2010.