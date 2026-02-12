FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SAVRŠEN ZA VALENTINOVO /

Na jedan od ova dva hotela uložili su miljune na uređenje: Izgleda poput prave romantične bajke

Na jedan od ova dva hotela uložili su miljune na uređenje: Izgleda poput prave romantične bajke
Foto: Youtube
Nekada su bili epicentar američke romantike, mjesto gdje su se sklapali brakovi i rađale legende o medenom mjesecu. Planine Poconos u Pennsylvaniji, zahvaljujući viziji jednog čovjeka, postale su sinonim za pliš, baršun, okrugle krevete i, naravno, kade u obliku srca. No, sjaj ove "prijestolnice medenog mjeseca" s vremenom je počeo blijedjeti, ostavljajući iza sebe napuštene ruševine koje danas fasciniraju urbane istraživače poput YouTubera LordExplores.
1 /30
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
12.2.2026.
9:18
Lorena Motik
Youtube
HotelRomantikaValentinovoLjubav
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx