Otišao je prerano: Ovako pamtimo Jamesa Van Der Beeka iz 'Dawson’s Creeka'

Vijest o smrti Jamesa Van Der Beeka u 48. godini života potresla je obožavatelje diljem svijeta. Glumac koji je obilježio jednu televizijsku generaciju zauvijek će ostati upamćen kao Dawson Leery, sanjivi tinejdžer iz kultne serije Dawson’s Creek, uz koju su mnogi odrastali krajem 90-ih i početkom 2000-ih.

U galeriji pogledajte kako je James Van Der Beek izgledao u “Dawson’s Creeku” i vratite se u dane kad su televizijske večeri bile rezervirane za omiljenu seriju.