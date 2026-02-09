Prodan je simbol grada Zagreba, zaposlenica Name rekla što misli o Gradu i državi

'HVALA IM LIJEPA' /

Zagrebačka robna kuća Nama, generacijama je bila nezaobilazno mjesto kupnje u centru grada, nakon 140 godina poslovanja, zatvorit će svoja vrata.

Trgovački sud u Zagrebu donio je rješenje kojim se zgrada Name u zagrebačkoj Ilici dosuđuje kupcu, tvrtki Izbor šesti, kojoj je naloženo da u roku od 30 dana od pravomoćnosti rješenja uplati oko 12 milijuna eura razlike između ponuđene cijene, veće od 17 milijuna eura, i nešto više od pet milijuna eura već uplaćene jamčevine.

Kako su ukupna potraživanja vjerovnika Name u stečaju veća od 25 milijuna eura, od prodaje neće svi moći biti namireni. Kupac je dužan preuzeti inventar-opremu koja se nalazi u zgradi Name, te nastaviti poslovanje s oko 140 zaposlenika u iduće dvije godine.

Oni su pak sa suzom u oku, jer im je Nama desetljećima bila i više od radnog mjesta. "Pa teško je, ali ne damo se. Sad smo već pregrmili, patimo, već dvije godine nas prodaju i već dvije godine plačemo, a sad više nećemo. Gotovo je sad, kad nas neće nitko, neće nas grad, neće nas država, hvala im lijepa", kaže zaposlenica Name, Tatjana Katić.

Anita Mijić, također zaposlenica kultne robne kuće, u istom tonu. "Pa tužno se osjećam jer 20 godina sam provela ovdje sa svim ovim ljudima, bili smo ko jedna velika obitelj, svi smo bili povezani, svi smo se super slagali i evo sada je tome došao kraj."

"Ja sam ovdje od malih nogu dolazila sa svojom mamom, kad dođete, morate se zrihtat da dođete u Namu. Nama je jedno divno mjesto, jedan bečki dućan kako bih ja rekla, uvijek se osjećate profinjeno, elegantno", kazala je Nikolina Marijanović, zaposlenica Name.