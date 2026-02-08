Tramvajem hodao džeparoš, policija nam otkrila drugi slučaj: 'Dvije žene otvorile su kišobran, a onda...'

Bezbrižno se vozite u tramvaju i u sekundi ostanete bez novčanika. Džepne krađe u javnom prijevozu gotovo uvijek imaju isti obrazac, a zagrebačka policija sad je razotkrila serijskog kradljivca. Ima 62 godine. I iz Rumunjske je.

"Znači mjesto radnje - tramvaj. Način počinjenja je naravno prilika u gužvi i otuđivanje novčanika, dokumenata, novca iz džepova iz recimo torbi za namirnice i ruksaka, ali u jednom slučaju čak iz ruksaka koje je žrtva imala ispred sebe", rekla je Marija Goatti, glasnogovornica PU zagrebačke.

Osim krađe, Rumunja se tereti i za računalne prijevare jer oni koji su pored kartice imali upisani PIN s kartice im je uzeo i novac. Žrtve su uglavnom bili stariji građani, zlatne životne dobi.

ZET surađuje s policijom

"Sad imamo evo i novije tramvaje, i kamere su još bolje, još bolje rezolucije tako da mogu reći da su snimke tu sigurno ključni faktora u hvatanju sumnjivaca, a ljudima savjetujemo da svoje torbe torbice uvijek imaju ispred sebe, ili u krilu jer zaista sve spretniji su lopovi", rekao je Domagoj Zeba, glasnogovornik ZET-a.

Većina građana koju smo sreli - džepnu krađu nisu na sreću doživjeli.

"Ja nisam do sad imao takvog nekog lošeg iskustva, al dešava se, svašta je došlo u grad, sve je moguće", kazao je Dragan.

"Mi smo iz Grčke i mislim da je više šanse da se to dogodi tamo, nego ovdje. Mislim da je ovo miran grad", kaže Marvea.

Policija apelira na građane

Uz zatvorene torbe policija apelira na jednu iznimno važnu stvar - da počinitelji neposredno prije pljačke žrtve fokusiraju na nešto drugo.

"Prije par dana smo upravo uočili u počinjenju kaznenog djela dvije žene koji su stranu turistkinju pratili od Jelačić placa do Jurišićeve i u jednom trenutku su otvorili kišobran. Znači, prvo sa ciljem da ne budu viđene od drugih, da sakriju od pogleda što rade i da njoj ometu pažnju. Međutim policijski službenici su to uočili i prilikom njihovog bijega su uhićene i dovršeno je krim istraživanje", kazala je Goatti.

Policija upozorava - nikad PIN-ove kartica ne držite u novčaniku gdje u i kartice.