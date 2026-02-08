Rumunj 'operirao' po zagrebačkim tramvajima! Sumnjiči ga se za osam krađa i tri prijevare

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 62-godišnjim državljaninom Rumunjske zbog sumnje da je počinio ukupno osam kaznenih djela

Osumnjičeni je počinio pet krađa i tri računalne prijevare.

Kaznena djela su počinjena nad petero Zagrepčana (68-godišnjakinja, 79-godišnjak, 59-godišnjakinja, 21-godišnjakinja i 70-godišnjakinja), izvjestila je PU zagrebačka.

Črnomerec – krađa u tramvaju i podizanje novca s kartice

Sumnja se da je osumnjičeni 28. kolovoza 2024. godine, u popodnevnim satima, iskoristio gužvu u tramvaju na području Črnomerca i prišao tada 79-godišnjaku.

Tijekom trenutka nepažnje, iz džepa mu je otuđio novčanik s novcem, dokumentima i bankovnom karticom. Odmah nakon toga, otišao je do obližnjeg bankomata i s pomoću kartice i PIN-a podigao 690 eura.

Sličan slučaj zabilježen je 19. rujna 2024., također u tramvaju na Črnomercu. Osumnjičeni je prišao 68-godišnjakinji i iz njezinog ruksaka otuđio novčanik u kojem su bili dokumenti, bankovne kartice i novac.

Medveščak – napad na mlađe i starije putnike

Prije toga, 2. srpnja 2024., tijekom popodnevne vožnje tramvajem na području Medveščaka, sumnja se da je iz ruksaka 21-godišnjakinje otuđio novčanik s dokumentima i bankovnom karticom.

Ponovno, 17. studenoga 2025., u istom dijelu grada, osumnjičeni je iskoristio gužvu i prišao 70-godišnjakinji. Iz džepa kolica za namirnice otuđio je novčanik s dokumentima, novcem i karticama.

Odmah potom s bankomata podigao 300 eura koristeći karticu i PIN koji je žrtva držala uz novčanik.

Maksimir – krađa i računalna prijevara u tramvaju

Na području Maksimira, 15. travnja 2025., osumnjičeni je tijekom vožnje tramvajem prišao 59-godišnjakinji i iz torbe joj otuđio novčanik s dokumentima, novcem i karticom. Odmah nakon toga, otišao je do bankomata u Dubravi i s računa žrtve podigao 300 eura.

Ukupna materijalna šteta počinjenih kaznenih djela iznosi oko 1.940 eura.

Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja, policija je podnijela posebno izvješće Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu, a osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku.

Savjeti policije: kako se zaštititi od džepara u Zagrebu

Zagrebačka policija građanima skreće pozornost na mjesta koja su najugroženija džeparima: javna mjesta s velikim brojem ljudi, gužve u tramvajima, autobusima i uspinjači, tržnice, Glavni i Autobusni kolodvor, najfrekventnije ulice i trgovi, te turističke zone poput Trga bana Josipa Jelačića, Kaptola, Opatovine, Tkalčićeve ulice, Zakmardijevih stuba, Radićeve ulice i cijelog Gornjeg grada.

Džepari često djeluju samostalno, u paru ili u skupini od troje-četvero ljudi. Obično jedan odvlači pažnju guranjem, naguravanjem ili verbalnim kontaktom, dok drugi krade novčanike iz torbi i džepova. Čak ni torbice s patentnim zatvaračem nisu potpuno sigurne – vješti počinitelji ih mogu diskretno razrezati i izvući novčanik.

Mjere prevencije

Torbe i ruksake držite isključivo sprijeda, preko prsiju, uz zatvaranje patentnim zatvaračem.

Novčanike ne držite u stražnjim džepovima.

PIN kodove ne zapisujte u novčaniku.

Ako nosite samo novčanik, držite ga u prednjem džepu ili u ruci, prekrivajući rukom.

Ako ipak dođe do krađe, odmah obavijestite banku, a potom i policiju.

POGLEDAJTE VIDEO: Svi znaju koliko smiju ukrasti: Pršut, kozmetika i roba do 133 eura