Rumunj 'operirao' po zagrebačkim tramvajima! Sumnjiči ga se za osam krađa i tri prijevare
Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 62-godišnjim državljaninom Rumunjske zbog sumnje da je počinio ukupno osam kaznenih djela
Osumnjičeni je počinio pet krađa i tri računalne prijevare.
Kaznena djela su počinjena nad petero Zagrepčana (68-godišnjakinja, 79-godišnjak, 59-godišnjakinja, 21-godišnjakinja i 70-godišnjakinja), izvjestila je PU zagrebačka.
Črnomerec – krađa u tramvaju i podizanje novca s kartice
Sumnja se da je osumnjičeni 28. kolovoza 2024. godine, u popodnevnim satima, iskoristio gužvu u tramvaju na području Črnomerca i prišao tada 79-godišnjaku.
Tijekom trenutka nepažnje, iz džepa mu je otuđio novčanik s novcem, dokumentima i bankovnom karticom. Odmah nakon toga, otišao je do obližnjeg bankomata i s pomoću kartice i PIN-a podigao 690 eura.
Sličan slučaj zabilježen je 19. rujna 2024., također u tramvaju na Črnomercu. Osumnjičeni je prišao 68-godišnjakinji i iz njezinog ruksaka otuđio novčanik u kojem su bili dokumenti, bankovne kartice i novac.
Medveščak – napad na mlađe i starije putnike
Prije toga, 2. srpnja 2024., tijekom popodnevne vožnje tramvajem na području Medveščaka, sumnja se da je iz ruksaka 21-godišnjakinje otuđio novčanik s dokumentima i bankovnom karticom.
Ponovno, 17. studenoga 2025., u istom dijelu grada, osumnjičeni je iskoristio gužvu i prišao 70-godišnjakinji. Iz džepa kolica za namirnice otuđio je novčanik s dokumentima, novcem i karticama.
Odmah potom s bankomata podigao 300 eura koristeći karticu i PIN koji je žrtva držala uz novčanik.
Maksimir – krađa i računalna prijevara u tramvaju
Na području Maksimira, 15. travnja 2025., osumnjičeni je tijekom vožnje tramvajem prišao 59-godišnjakinji i iz torbe joj otuđio novčanik s dokumentima, novcem i karticom. Odmah nakon toga, otišao je do bankomata u Dubravi i s računa žrtve podigao 300 eura.
Ukupna materijalna šteta počinjenih kaznenih djela iznosi oko 1.940 eura.
Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja, policija je podnijela posebno izvješće Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu, a osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku.
Savjeti policije: kako se zaštititi od džepara u Zagrebu
Zagrebačka policija građanima skreće pozornost na mjesta koja su najugroženija džeparima: javna mjesta s velikim brojem ljudi, gužve u tramvajima, autobusima i uspinjači, tržnice, Glavni i Autobusni kolodvor, najfrekventnije ulice i trgovi, te turističke zone poput Trga bana Josipa Jelačića, Kaptola, Opatovine, Tkalčićeve ulice, Zakmardijevih stuba, Radićeve ulice i cijelog Gornjeg grada.
Džepari često djeluju samostalno, u paru ili u skupini od troje-četvero ljudi. Obično jedan odvlači pažnju guranjem, naguravanjem ili verbalnim kontaktom, dok drugi krade novčanike iz torbi i džepova. Čak ni torbice s patentnim zatvaračem nisu potpuno sigurne – vješti počinitelji ih mogu diskretno razrezati i izvući novčanik.
Mjere prevencije
- Torbe i ruksake držite isključivo sprijeda, preko prsiju, uz zatvaranje patentnim zatvaračem.
- Novčanike ne držite u stražnjim džepovima.
- PIN kodove ne zapisujte u novčaniku.
- Ako nosite samo novčanik, držite ga u prednjem džepu ili u ruci, prekrivajući rukom.
- Ako ipak dođe do krađe, odmah obavijestite banku, a potom i policiju.
