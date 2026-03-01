FNC nakon Slavonskog broda podijelio pozajamne cifre: Evo tko je osvojio 15 tisuća eura

Nakon spektakularnog FNC eventa u Slavonskom Brodu, napokon je stiglo i vrijeme za podjelu nagrada. Publika je uživala u borbama koje su bile prepune adrenalina, od brzih nokauta do nepredvidivih sudačkih odluka. Svaka borba donosila je nešto novo, a rijetko tko je mogao predvidjeti kako će završiti.

Generalni pokrovitelj događaja odlučio je nagraditi najbolje performanse, bonus od 10 tisuća eura za borbu večeri i pet tisuća dolara za najbolji nokaut.

„Da odmah razjasnimo – borba večeri je Marko Bojković protiv Ivana Vulčina, dok je najbolji nokaut izveo Ahmed Kagirov, mladi borac iz Čečenije. Mislim da mu taj bonus puno znači jer se u ATT-u bori praktički bez papira, a sve činimo da mu situaciju sredimo. On je sjajan momak i zaslužuje priznanje za svoj trud“, objasnio je Forgy, uz osmijeh dodajući komentar o Bojkoviću.

„Marko Bojković, s druge strane, ovaj bonus u principu ne treba. On je jedan od najplaćenijih boraca na rosteru, ali borba je bila toliko napeta i kvalitetna da smo jednostavno morali nagraditi i njega i njegovog protivnika“, zaključio je Forgy na press konferenciji,

Ovaj event u Slavonskom Brodu pokazao je koliko talentiranih i borbenih sportaša okuplja FNC scena, a nagrade samo potvrđuju da trud i spektakl ne prolaze nezapaženo.

