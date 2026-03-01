Kelly Osbourne zaprepastila sve gubitkom kilograma: Ovo su najnovije fotografije

Kelly Osbourne (41) pojavila se na crvenom tepihu dodjele nagrada BRIT Awards 2026 u Manchesteru, gdje je s majkom Sharon (73) primila posthumnu nagradu za životno djelo dodijeljenu njezinom ocu, Ozzyju Osbourneu.

Njezin dolazak uslijedio je samo nekoliko dana nakon što je javno osudila neprimjerene komentare s kojima se suočava zbog značajnog gubitka kilograma, piše Page Six.

Emotivna večer u znaku Ozzyja

Dodjela, održana 28. veljače u Co-op Live areni, bila je posebno emotivna za obitelj Osbourne. Vrhunac večeri bio je trenutak kada su se Sharon i Kelly popele na pozornicu kako bi preuzele nagradu u čast Ozzyju, koji je preminuo 22. srpnja 2025. godine. U svom prepoznatljivom, izravnom stilu, Sharon je održala govor poručivši publici uz nekoliko psovki: "Nikada neće postojati drugi Ozzy j*** Osbourne."

Kelly se kratko zahvalila prisutnima riječima: "Hvala vam što volite moga oca jednako kao i mi." Svoj je nastup završila uzvikom podrške nogometnom klubu svoje obitelji: "Naprijed Villa! Birmingham zauvijek!" U čast "ocu heavy metala", kako su ga zvali, priređen je i glazbeni tribute u kojem su sudjelovali Robbie Williams (52) te Ozzyjevi nekadašnji kolege iz benda, uključujući Zakka Wyldea (59) i Roberta Trujilla (61).

Foto: Screenshot Instagram

Reakcija na negativne komentare

Iako je večer bila posvećena ostavštini njezina oca, Kelly Osbourne našla se u središtu pozornosti zbog svog fizičkog izgleda. Pojavila se u elegantnoj, dugoj crnoj haljini, koju je kombinirala s upečatljivim bolerom od crnog perja. Pažnju je privukla i nova, kraća bob frizura.

Međutim, njezina izrazito vitka figura potaknula je brojne komentare na društvenim mrežama, na kojima su je mnogi korisnici opisali kao "ispijenu" i "krhku", izražavajući zabrinutost za njezino zdravstveno stanje. Nekoliko dana prije dodjele, Kelly je na svom Instagram profilu javno odgovorila na kritike. Podijelila je neke od uvredljivih poruka koje je primila, uključujući onu u kojoj se njezin izgled uspoređuje s "mrtvim tijelom" uz komentar kako se "čini da će uskoro vidjeti svoga oca".

"Doslovno ne mogu vjerovati koliko su neka ljudska bića odvratna! Nitko ne zaslužuje ovakvu vrstu zlostavljanja", napisala je Osbourne. Dan uoči dodjele objavila je i citat: "Tračeve započinju mrzitelji, prenose ih budale, a prihvaćaju idioti."

Kelly Osbourne već godinama otvoreno govori o svojoj borbi s tjelesnom težinom, koja je započela u tinejdžerskoj dobi. Godine 2018. podvrgnula se operaciji smanjenja želuca, no nedavno je pojasnila kako je njezin posljednji značajan gubitak kilograma posljedica procesa žalovanja zbog očeve smrti. Unatoč negativnim komentarima, svojim pojavljivanjem na BRIT Awards odala je počast ocu, demonstrirajući otpornost na kritike javnosti.

POGLEDAJTE VIDEO: Direkt vam donosi najluđe priče o Princu Tame: Opisao je svoj najsramotniji trenutak