'BILO JE JEZIVO' /

Razbojnik prebio radnicu Bipe u centru Zagreba, ona krvava trčala za njim

Razbojnik prebio radnicu Bipe u centru Zagreba, ona krvava trčala za njim
Foto: Rtl

Iz policije su potvrdili incident i kažu da je očevid u tijeku te da će više detalja biti poznato nakon njegova završetka

3.2.2026.
10:51
Tajana Gvardiol
Rtl
Stravični napad dogodio se u utorak ujutro na križanju Ilice i Frankopanske ulice u centru Zagreba. 

"Bilo je jezivo, muškarac je napao radnicu Bipe i udarao ju šakama. Čak joj je razbio i mobitel. Taksisti su trubili, nitko se nije usudio prići. Zatim je krenuo bježati Ilicom, a izranjavana radnica ga je lovila. Na kraju su ga zaustavili prolaznici i zadržali do dolaska policije", ispričao je jedan od očevidaca za Jutarnji list. Razbojnika su ipak na kraju ulovili prolaznici i držali ga do dolaska policije.

Iz policije su potvrdili incident i kažu da je očevid u tijeku te da će više detalja biti poznato nakon njegova završetka. Samo su potvrdili da su dobili dojavu oko 9.10 sati. Vjeruje se da je u pitanju krađa. 

POGLEDAJTE VIDEO: Liječnici traže nultu toleranciju na nasilje i hitnu reakciju Ministarstva: 'Na njima je da nešto naprave'

RazbojnikKrađaBipaIlicaZagreb
