Bivši trener Rijeke koji je igrače motivirao filmovima za odrasle vraća se na klupu

Talijanski nogometni stručnjak Serse Cosmi (67) vraća se nogometu. Iskusni trener trebao bi preuzeti Salernitanu, koja je prošle sezone ispala iz Serie B u treći rang talijanskog nogometa.

Kako piše La Gazzetta dello Sport, predsjednik Salernitane Danilo Iervolino odlučio je da je avantura Giuseppea Raffaelea na klupi Salernitane završena. Tri poraza u drugom dijelu sezone, pad forme momčadi i razočaravajuće predstave u nastavku prvenstva otežali su ostvarenje cilja – povratak kluba u Seriju B.

Iervolino rješenje vidi u bivšem treneru Rijeke Serseu Cosmiju, koji ovog ljeta puni 68 godina. Cosmi je trener bogatog iskustva. Vodio je Lecce, Palermo i Genou, a s Perugijom je osvojio Intertoto kup. Posljednji klub bila mu je Rijeka, koju je napustio 2022. nakon 2-7 poraza na Rujevici od Dinama.

Inače, za Cosmija se vežu brojne zanimljive anegdote. Kritizirao je vlastite igrače jer "ne znaju pasti", puštao je filmove za odrasle kao motivaciju i tako dalje.

Sada će pokušati motivirati igrače kluba koji je ove sezone promijenio gotovo cijelu momčad (25 od 26 igrača iz prošle sezone nije bilo u kadru) i pokušati ga vratiti u drugi rang. Ako uspije, postavit će Salernitanu kao "yo-yo klub", budući da su prije dvije sezone nastupali u Seriji A.

