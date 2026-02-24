FREEMAIL
'LUDA GLAVA' /

Bivši trener Rijeke koji je igrače motivirao filmovima za odrasle vraća se na klupu

Bivši trener Rijeke koji je igrače motivirao filmovima za odrasle vraća se na klupu
Foto: Massimo Paolone/LaPresse/Profimedia

Posljednji klub bila mu je Rijeka, koju je napustio 2022. nakon 2-7 poraza na Rujevici od Dinama.

24.2.2026.
9:24
Sportski.net
Massimo Paolone/LaPresse/Profimedia
Talijanski nogometni stručnjak Serse Cosmi (67) vraća se nogometu. Iskusni trener trebao bi preuzeti Salernitanu, koja je prošle sezone ispala iz Serie B u treći rang talijanskog nogometa.

Kako piše La Gazzetta dello Sport, predsjednik Salernitane Danilo Iervolino odlučio je da je avantura Giuseppea Raffaelea na klupi Salernitane završena. Tri poraza u drugom dijelu sezone, pad forme momčadi i razočaravajuće predstave u nastavku prvenstva otežali su ostvarenje cilja – povratak kluba u Seriju B.

Iervolino rješenje vidi u bivšem treneru Rijeke Serseu Cosmiju, koji ovog ljeta puni 68 godina. Cosmi je trener bogatog iskustva. Vodio je Lecce, Palermo i Genou, a s Perugijom je osvojio Intertoto kup. Posljednji klub bila mu je Rijeka, koju je napustio 2022. nakon 2-7 poraza na Rujevici od Dinama.

Inače, za Cosmija se vežu brojne zanimljive anegdote. Kritizirao je vlastite igrače jer "ne znaju pasti", puštao je filmove za odrasle kao motivaciju i tako dalje.

Sada će pokušati motivirati igrače kluba koji je ove sezone promijenio gotovo cijelu momčad (25 od 26 igrača iz prošle sezone nije bilo u kadru) i pokušati ga vratiti u drugi rang. Ako uspije, postavit će Salernitanu kao "yo-yo klub", budući da su prije dvije sezone nastupali u Seriji A.

Serse CosmiSalernitana
