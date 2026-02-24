Miami gorio do jutra! Evo kako su Amerikanci proslavili olimpijsko zlato, bilo je tu svega...

Osvojiti hokejaški turnir na Olimpijskim igrama velika je stvar, a ove godine to je vrijedilo dvostruko. Zašto? Zato što su Zimske olimpijske igre prvi put od 2014. ponovno ugostile NHL igrače (prvi put to se dogodilo u Naganu 1998.), pa je turnir doista okupio najbolje od najboljih.

Na kraju je američka reprezentacija bila uspješnija u produžetku napetog finala. Pobijedili su Kanadu 2-1, a slavlje još uvijek traje. Po povratku u domovinu, točnije u Miami, u klubu E11EVEN priređen im je spektakularan doček. A kakva je to proslava bila!

Igrači će sada uživati još nekoliko dana, no uskoro se moraju vratiti svojim klubovima jer je NHL, osim sporta, i ozbiljan posao, a doigravanje za najvrjedniji hokejaški trofej, slavni Stanley Cup, samo što nije počelo.