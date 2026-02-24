FREEMAIL
Fešta bez kočnica /

Miami gorio do jutra! Evo kako su Amerikanci proslavili olimpijsko zlato, bilo je tu svega...

Miami gorio do jutra! Evo kako su Amerikanci proslavili olimpijsko zlato, bilo je tu svega...
Foto: Alexander Tamargo/Getty images/Profimedia
Osvojiti hokejaški turnir na Olimpijskim igrama velika je stvar, a ove godine to je vrijedilo dvostruko. Zašto? Zato što su Zimske olimpijske igre prvi put od 2014. ponovno ugostile NHL igrače (prvi put to se dogodilo u Naganu 1998.), pa je turnir doista okupio najbolje od najboljih.

Na kraju je američka reprezentacija bila uspješnija u produžetku napetog finala. Pobijedili su Kanadu 2-1, a slavlje još uvijek traje. Po povratku u domovinu, točnije u Miami, u klubu E11EVEN priređen im je spektakularan doček. A kakva je to proslava bila!

Igrači će sada uživati još nekoliko dana, no uskoro se moraju vratiti svojim klubovima jer je NHL, osim sporta, i ozbiljan posao, a doigravanje za najvrjedniji hokejaški trofej, slavni Stanley Cup, samo što nije počelo.

24.2.2026.
14:52
Sportski.net
Alexander Tamargo/Getty images/Profimedia
Zimske Olimpijske Igre 2026Hokej Na Ledu
