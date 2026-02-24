FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
GLEDAJ NA VOYO /

Tračevi u vili 'Gospodina Savršenog': Karlo odlučio raščistiti stvari sa Sorayom

Tračevi u vili 'Gospodina Savršenog': Karlo odlučio raščistiti stvari sa Sorayom
×
Foto: voyo

Karlo napokon popričao sa Sorayom o nečemu što ga je jako mučilo

24.2.2026.
14:52
Hot.hr
voyo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nova sezona popularnog showa 'Gospodin Savršeni', koju gledajte prije svih na Voyo, od samog je početka donijela dvostruku dozu uzbuđenja s dvojicom neženja. Ipak, čini se da dvostruki broj glavnih aktera donosi i dvostruko više drame, a tenzije u vili podignute su na novu razinu kada su isplivale veze iz vanjskog svijeta koje su zakomplicirale odnose među kandidatkinjama.

 

Tračevi u vili 'Gospodina Savršenog': Karlo odlučio raščistiti stvari sa Sorayom
Foto: RTL

Neočekivani susret starih poznanika?

Jedna od natjecateljica koja je od početka privukla veliku pozornost je 21-godišnja kozmetičarka Soraya, koja se bori za srce neženje Petra. No, ubrzo se otkrilo da atraktivna djevojka, koja je Stuttgart zamijenila Zagrebom, nije nepoznanica drugom "Savršenom", Karlu, Ili on njoj? Do Karla su došle priče o tome što je Soraya navodno govorila o njemu drugim djevojkama.

Tračevi u vili 'Gospodina Savršenog': Karlo odlučio raščistiti stvari sa Sorayom
Foto: RTL

Suočavanje koje je odjeknulo vilom: ‘One su to izmislile’

Karlo je odlučio izravno suočiti Sorayu, naglasivši svoje nezadovoljstvo tračevima pogotovo od osobe s kojom dijeli poznanstva i zajedničke prijatelje izvan kamera. Tijekom napetog razgovora, Karlo joj je poručio: ‘Nije mi baš okej da se tako neke stvari pričaju o meni, a niti me ne poznaješ’.

 

Tračevi u vili 'Gospodina Savršenog': Karlo odlučio raščistiti stvari sa Sorayom
Foto: RTL

 

Show 'Gospodin Savršeni' gledaj na platformi Voyo tjedan dana prije svih, a od ponedjeljka do četvrtka u 21:15 na RTL-u.

VoyoKarlo GodecGospodin Savršeni
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx