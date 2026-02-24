Tračevi u vili 'Gospodina Savršenog': Karlo odlučio raščistiti stvari sa Sorayom

Nova sezona popularnog showa 'Gospodin Savršeni', koju gledajte prije svih na Voyo, od samog je početka donijela dvostruku dozu uzbuđenja s dvojicom neženja. Ipak, čini se da dvostruki broj glavnih aktera donosi i dvostruko više drame, a tenzije u vili podignute su na novu razinu kada su isplivale veze iz vanjskog svijeta koje su zakomplicirale odnose među kandidatkinjama.

Foto: RTL

Neočekivani susret starih poznanika?

Jedna od natjecateljica koja je od početka privukla veliku pozornost je 21-godišnja kozmetičarka Soraya, koja se bori za srce neženje Petra. No, ubrzo se otkrilo da atraktivna djevojka, koja je Stuttgart zamijenila Zagrebom, nije nepoznanica drugom "Savršenom", Karlu, Ili on njoj? Do Karla su došle priče o tome što je Soraya navodno govorila o njemu drugim djevojkama.

Foto: RTL

Suočavanje koje je odjeknulo vilom: ‘One su to izmislile’

Karlo je odlučio izravno suočiti Sorayu, naglasivši svoje nezadovoljstvo tračevima pogotovo od osobe s kojom dijeli poznanstva i zajedničke prijatelje izvan kamera. Tijekom napetog razgovora, Karlo joj je poručio: ‘Nije mi baš okej da se tako neke stvari pričaju o meni, a niti me ne poznaješ’.

Foto: RTL

Show 'Gospodin Savršeni' gledaj na platformi Voyo tjedan dana prije svih, a od ponedjeljka do četvrtka u 21:15 na RTL-u.