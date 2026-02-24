Tko je Iva koja je burno napustila 'Gospodina Savršenog'? Borila se s okrutnom bolešću

Ispadanje 22-godišnje Beograđanke Ive iz pete sezone RTL-ova showa “Gospodin Savršeni” obilježilo je sinoćnju epizodu, no iza burnog televizijskog trenutka krije se priča o djevojci koja je već pobijedila u najvažnijoj životnoj borbi - onoj s rakom kostiju.

Nova sezona popularnog realityja gledatelje je odvela na sunčanu Kretu i donijela dosad neviđeni format s dvojicom neženja, Karlom Godecom i Petrom Rašićem. Ipak, od samog početka pažnju publike privukla je Iva iz Beograda, koja se istaknula stavom, izravnošću i snažnom osobnom pričom.

Foto: RTL

Burni prekid na spoju

Iva je slovila za jednu od favoritkinja u Karlovu timu, no romantični spoj s njim i Anastasijom pretvorio se u otvoreni sukob. Karlo je priznao kako sumnja u motive pojedinih djevojaka te postavio izravno pitanje: “Zašto ste tu?”

Ivu je to duboko pogodilo. Smatrala je da je upravo ona pokazala najviše iskrenosti i truda. Kako je razgovor odmicao, emocije su eskalirale. Osjećala se, kako je rekla, povrijeđeno i omalovažavano, a u jednom trenutku ustala je od stola i poručila da ne želi sudjelovati u razgovoru u kojem se dovodi u pitanje njezin karakter.

Karlo je pokušao smiriti situaciju, no bez uspjeha. Na kraju je zaključio da je za nju put u showu završen. Iva je tako napustila vilu prije ceremonije ruža, uz teške riječi i vidno razočaranje.

Foto: RTL

Borba koja ju je promijenila

No, televizijska drama samo je mali dio njezina životnog puta. Iva je 2023. godine prošla kroz najtežu bitku - dijagnosticiran joj je rak kostiju. U trenucima kada se mnogi slome, ona je odlučila boriti se. Iz te je borbe izašla kao pobjednica, ali i kao osoba s potpuno novim pogledom na život.

Bolest ju je, kako je više puta istaknula, naučila da je život prekratak za strah, kalkulacije i odgađanje sreće. Upravo zato danas otvoreno govori, jasno postavlja granice i ne pristaje na odnose u kojima se ne osjeća poštovano.

Iva se u šali naziva “džepnom Venerom”, aludirajući na svoj nizak rast, no njezina unutarnja snaga daleko nadilazi fizičke atribute. Nakon teške dijagnoze i oporavka, kaže da se više ničega ne boji.

Foto: Rtl

Ambicije i jasni kriteriji

Osim što je pokazala borbenost, Iva je u show unijela i dozu ambicije. Velika je zaljubljenica u modu, aktivna na društvenim mrežama, a san joj je pokrenuti vlastiti modni brend. U show se prijavila na nagovor prijateljice, ali brzo je pokazala da nije došla biti statist.

Kad je riječ o partnerima, ne skriva da ima jasne kriterije. Privlače je visoki, krupniji muškarci s bradom i tetovažama, no ističe da joj je ambicija presudna. Nakon prethodne veze koja je završila zbog, kako kaže, partnerove neambicioznosti, odlučila je da više neće pristajati na manje od onoga što smatra ravnopravnim odnosom.

Iako je njezin put u “Gospodinu Savršenom” završio ranije nego što su mnogi očekivali, Iva je iz showa izašla dosljedna sebi. Njezina reakcija možda je bila burna, ali iza nje stoji iskustvo djevojke koja je preživjela bolest koja mijenja život.

