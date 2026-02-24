Zagrebačka oporba oplela po Tomaševiću: 'Na koju ste Thompsonovu pjesmu tapkali i cupkali?'

Grad Zagreb će pokrenuti ustavnu tužbu protiv Vlade vezanu uz doček rukometaša, a zbog zaštite prava na lokalnu samoupravu, odlučeno je većinom u Skupštini, javlja Večernji list.

Od 40 zastupnika, 24 ih je bilo za, a prethodila je poduža rasprava. "Suočeni smo s jednom od većih i bizarnijih pravnih avantura, ustavnom tužbom kojom Grad Zagreb, navodno braneći svoju autonomiju, tuži svoju Vladu. Ovo nije ozbiljna ustavna tužba zato će biti vraćena s Ustavnog suda, jer je podnesena zbog povrede osobne taštine", rekao je HDZ-ov Mislav Herman.

Da nema dileme da u nečijem mobitelu, laptopu ili tabletu "čuči snimka Tomaševića kako pjeva 'Zmija me za srce ugrizla'", ustvrdila je Marija Selak Raspudić.

"Ja ovo nisam izvukla iz svoje mašte nego se živo sjećam priznanja našeg gradonačelnika kako bi i on nekad zapjevao Thompsona. Na koju pjesmu ste tapkali i cupkali, gradonačelniče?", upitala je Selak Raspudić.

'Tužba nema smisla'

Tužba nema smisla, nastavila je Selak Raspudić, jer gradonačelnik može kao predstavnik Grada upravljati prostorom Grada ako za to ima temelje u određenim dokumentima.

"Vi ste to znali pa ste tražili onaj zanimljivi Zaključak koji je izglasala vaša većina u Skupštini, međutim niste ga dobro razradili", rekla je dodajući kako "ne može biti prijeki sud nikome".

Predsjednik Skupštine Matej Mišić kazao je da se radi o jednostavnom pravnom pitanju. "Postoje li, nakon ovakvih postupanja Vlade, članak 4. i članci 128. i 129. Ustava", upitao je Mišić, prenosi Večernji. Raspravlja se o ovome, dodao je, jer Ustavni sud nije samostalno odlučio odlučiti o sukobu između Vlade i najveće jedinice lokalne samouprave u zemlji.

"Ovo nije ideološka rasprava, niti rasprava o rukometašima, dočeku, pjevaču, ovo je pitanje načina na koje se može ograničiti Ustavne ovlasti Grada Zagreba i do kuda to može ići", rekao je.

Andrej Plenković, dodao je, nikoga nije nadmudrio nego je okupirao institucije i zbog toga Ustavni sud mora dati jasan stav o tome do kuda i kada može Vlada ograničiti ovlast jedinica lokalne samouprave, istaknuo je.

