Maša na rubu odustajanja: 'Ako mu nije stalo, nemam što ovdje tražiti'

Dok se u vili showa 'Gospodin Savršeni' situacija dodatno zakuhava dolaskom novih djevojaka, Maša se suočava s vlastitim razočaranjem. Početna zaljubljenost i optimizam koje je osjećala na početku polako su nestali, a zamijenili su ih sumnja i osjećaj da više nema smisla ostajati.

Sve manje pažnje s Petrove strane ostavilo je traga. Maša ne skriva da joj nedostaje jasnoća i trud s njegove strane te priznaje kako ozbiljno razmišlja o povratku kući. „Ako Petru nije dovoljno stalo da to pokaže, onda zaista želim otići“, poručila je iskreno.

Dodaje kako su emocije koje su se na početku budile jednostavno splasnule. „Možda sam prije osjećala neku simpatiju, ali sada toga više nema. A on ne čini ništa da bi to promijenio“, rekla je razočarano.

Foto: Instagram

Posebno ju je pogodio trenutak kada je Petar odlučio otići s drugom djevojkom. „To mi je bilo neprihvatljivo. Takve stvari ne toleriram ni izvan showa, pa neću ni ovdje“, jasno je dala do znanja da ne pristaje na kompromise koji su protivni njezinim načelima.

Nove epizode showa Gospodin Savršeni gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u, a dostupne su i tjedan dana ranije na platformi Voyo.