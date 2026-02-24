Zagrebačka skupština za ocjenu ustavnosti Zakona o prostornom uređenju: 'To je sporno'

Zagrebačka Gradska skupština usvojila je na sjednici u utorak zaključak gradonačelnika Tomislava Tomaševića o pokretanju postupka za ocjenu suglasnosti Zakona o prostornom uređenju s Ustavom RH, trideset zastupnika glasovalo je "za", a deset "protiv".

U prihvaćenom Zaključku se navodi da Gradska skupština prihvaća prijedlog gradonačelnika o zajedničkom pokretanju postupka za ocjenu suglasnosti članaka 26., 86., 138., 148., 208., 227., 228., 236. i 238. Zakona o prostornom uređenju s Ustavom RH, s prijedlogom Zahtjeva za ocjenu suglasnosti Zakona o prostornom uređenju s Ustavom RH.

U obrazloženju se navodi da se zahtjevom za pokretanje postupka ocjene Zakona o prostornom uređenju predlaže ukidanje navedenih članaka u dijelu ili u cijelosti, a argumenti u prilog osporavanja njihove ustavnosti proizlaze iz činjenice da se osporenim odredbama "grubo narušava izvršavanje ovlasti te neposredno zadire u ustavni položaj i samoupravni djelokrug jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u području prostornog uređenja".

Gradonačelnik Tomašević rekao je da se radi o zahtjevu za ocjenu ustavnosti koji podnosi Gradska skupština, a ne on, Ustavnom sudu, vezano uz ocjenu ustavnosti Zakona o prostornom uređenju.

Tomašević: Donošenje prostornih planova u ingerenciji je lokalne samouprave

Prvenstveno je tu, rekao je, problematičan članak 208. koji "oduzima ustavne ovlasti jedinica lokalne samouprave da upravljaju svojim prostorom". Tomašević kaže da je donošenje prostornih planova u ingerenciji lokalne samouprave, da lokalna samouprava odnosno Grad Zagreb odlučuje kako će se, kojim tempom, i na koji način upravljati prostorom i prostorno razvijati grad.

"Budući da je u tom Zakonu de facto omogućeno, ako se u tri godine ne donesu deseci urbanističkih planova uređenja, da investitori mogu odmah bez ikakvih planova ići na dozvole i realizirati svoje projekte. Ako se to dogodi, da se odjednom brojna građevinska područja izgrade kao stambene zone bez adekvatne prometne infrastrukture, bez komunalne infrastrukture, bez društvene infrastrukture, znači bez vrtića, škola, domova zdravlja, onda ćemo imati potpuni jedan slom u gradu i u tom smislu je ovaj Zakon problematičan", poručio je zagrebački gradonačelnik.

I gradski zastupnik SDP-a Joško Klisović rekao je kako smatraju da je Vlada prekoračila svoje ovlasti i "ušla u prostor koji Ustav definira za jedinice lokalne samouprave, pa tako i Grad Zagreb".

"Ovim Zakonom nama se ministarstvo pojavljuje kao nadministarstvo, naddržavno tijelo koje može davati suglasnost za gradnju i na onim područjima gdje prostornim planom to jedinica lokalne samouprave nije odredila i još tražiti od jedinice lokalne samouprave da prilagodi svoje planove u određenom vrlo kratkom roku onome što je ministarstvo dalo kao suglasnost. To smatramo da je protuustavno, smatramo da zadire u autonomiju jedinica lokalne samouprave i da jednostavno ne može proći jer strukturalno mijenja odnos koji je Ustav postavio između državne i lokalne vlasti", rekao je Klisović.

Selak Raspudić: Neka US ispita kolika je autonomija lokalne samouprave po pitanju prostornog uređenja

Potpredsjednica Gradske skupština Marija Selak Raspudić rekla je da će njihov Klub (Marija Selak Raspudić - Nezavisna lista) podržati taj zaključak, "da Ustavni sud ispita kolika je autonomija lokalne samouprave po pitanju prostornog uređenja" baš zato što znaju da Grad Zagreb ne upravlja dobro svojim prostorom, ali isto tako ne žele da država ukine lokalnu samoupravu ako ona ne radi dobro svoj posao".

Problem je, kaže, da gradska vlast doista ne upravlja dobro prostorom i ne donosi urbanističke planove uređenja, što ide na štetu građana.

"Međutim, isto tako kao netko tko smatra da lokalna samouprava ima autonomiju, smatramo da je potrebno vidjeti od Ustavnog suda što zapravo učiniti u situaciji kada imamo, kao što imamo u Zagrebu, disfunkcionalnu gradsku vlast. Ima li pravo tada država uskočiti ili je riječ o uplitanju u autonomiju lokalne samouprave", objasnila je Selak Raspudić.

Poručila je da će se protiv Tomaševića izboriti na idućim izborima a neće tražiti prečice da prekinu njegovu vladavinu i sutra onemogući drugu lokalnu samoupravu da provodi svoje ovlasti po pitanju upravljanja prostorima.

Herman: Zakon o prostornom uređenju napokon uvodi red

Klub gradskih zastupnika HDZ-DP-HSU odmah su kod utvrđivanja dnevnog reda zatražili povlačenje te točke, ali im to u izglasavanju nije omogućeno.

HDZ-ov potpredsjednik Gradske skupštine Mislav Herman rekao je da su protiv tog zaključka jer "Zakon o prostornom uređenju napokon u prostor uvodi red".

"Je li logično da imate svoje građevinsko zemljište u građevinskoj zoni i da zbog urbanističkog plana uređenja koji će u tu vašu građevinsku zonu donijeti neophodnu infrastrukturu, prvenstveno ceste i komunalnu infrastrukturu, vi ne možete graditi 10, 15, 20 godina zato što Gradu trenutno nije u interesu da tamo napravi urbanistički plan uređenja jer on to ne može. Ovaj Zakon to rješava - ako se u roku od tri godine to ne riješi, može investitor preko ministarstva pokrenuti takvu inicijativu", istaknuo je Herman.

Poručio je i da gradski, građevinski prostori moraju oživjeti, a ne biti predmet političkih spekulacija.

POGLEDAJTE VIDEO: Održan sastanak 'Batak koalicije': 'Nismo se utapali u velike koalicije'