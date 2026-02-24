Sve je spremno za ustavnu tužbu protiv Vlade, Tomašević: 'Na meni je da reagiram'

"Ako Vlada može bez dozvole zauzeti javnu površinu, nijedan grad u Hrvatskoj više nema autonomiju", poručio je u utorak na sjednici Gradske skupštine gradonačelnik Tomislav Tomašević, uoči glasanja o prijedlogu da Grad podnese ustavnu tužbu protiv Vlade zbog zadiranja u ovlasti Grada.

Naglasio je da se u ovom slučaju "više ne radi ni o rukometašima ni o izvođačima", nego o pitanju ustavnih nadležnosti i zaštite lokalne autonomije.

"Moja je dužnost kao gradonačelnika glavnog grada štititi pravo na lokalnu samoupravu. Ako izvršna vlast, ova ili bilo koja buduća, zadire u nadležnosti Grada Zagreba, na meni je da reagiram", izjavio je Tomašević.

Vlada je bez suglasnosti Grada organizirala doček rukometaša 2. veljače na javnoj površini, čime je prekršila ustavnu podjelu nadležnosti. "Dozvola za javno okupljanje podnosi se policiji, ali dozvola za zauzimanje javne površine izdaje jedinica lokalne samouprave. To je oduvijek tako. Nijedna vlada do sada nije bez dozvole grada organizirala događaj na javnoj površini. Ovo je presedan", rekao je.

Pozvao se na članak 4. Ustava RH, koji propisuje da su zakonodavna, izvršna i sudbena vlast ograničene pravom na lokalnu i područnu samoupravu. Upozorio je da bi suprotna odluka Ustavnog suda značila da nijedan grad u Hrvatskoj više ne može raspolagati svojim javnim prostorom.

"Ako se ovo dopusti, više nijedna jedinica lokalne samouprave neće moći samostalno upravljati javnim površinama", ustvrdio je. Dodao je da će, uz vlastitu inicijativu, zatražiti i suglasnost Gradske skupštine kako bi iza ustavne tužbe stajalo i predstavničko tijelo građana.

Tomašević odgovorio na optužbe, SDP podržava ustavnu tužbu

Na optužbe da ovom inicijativom pokušava skrenuti pozornost s drugih gradskih problema, Tomašević je odgovorio nabrajanjem aktualnih projekata. "Radimo na Centru za gospodarenje otpadom, prijavili smo zahtjeve za dozvole, osiguravamo financiranje, završava se Kranjčevićeva, ide arhitektonsko-urbanistički natječaj za Maksimir, gradimo škole, širimo tramvajsku mrežu. Projekti idu dalje".

Istaknuo je i da Grad očekuje otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj aveniji, zatvorenog nakon požara u zgradi Vjesnika, u roku od 30 dana, sukladno ugovoru, a izvođač će u slučaju kašnjenja snositi financijske penale. Podsjetio je i na brzu reorganizaciju prometa nakon požara, kada je Grad u roku od tjedan dana izmijenio prometnu regulaciju i izgradio privremeni “bajpas”.

Joško Klisović (Kluba gradskih zastupnika SDP-a) rekao je da će SDP podržati zahtjev da Ustavni sud ocijeni suglasnost Zakona o prostornom uređenju s Ustavom, naglašavajući da se ne osporava postojanje problema u sustavu, nego način na koji ga je Vlada odlučila rješavati.

“Ovim zakonom ministarstvo se postavlja kao nadtijelo koje može davati suglasnost na gradnju i ondje gdje to prostornim planom jedinice lokalne samouprave nije predviđena, a od lokalne jedinice se traži da u vrlo kratkom roku prilagodi svoje planove odluci ministarstva”, ustvrdio je Klisović i dodao da to smatra protuustavnim.

Predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić (SDP) naglasio je da je i u slučajevima organizacije dočeka i izmjene Zakona o prostornom uređenju riječ o istom pravnom pitanju: može li Vlada Republike Hrvatske zakonom ili jednostranim zaključkom ograničiti ustavne ovlasti jedinice lokalne samouprave.

"Ne raspravljamo o sportskom uspjehu ni o glazbi, nego o postupanju Vlade. U vrlo kratkom razdoblju Vlada je u dva navrata jednostrano odlučila ograničiti pravo građana na lokalnu samoupravu, koje proizlazi iz članka 4., ali i članaka 128. i 129. Ustava", rekao je Mišić.

