SVE ZNAMO

Poznato protiv koga Usik brani naslov, a lokacija je spektakularna

Foto: Bradley Collyer/PA Images/Profimedia

'Stvarno se veselim ovom meču, bit će to jedinstveno iskustvo za obojicu, a znam kako su i navijači uzbuđeni'

27.2.2026.
22:17
Hina
Bradley Collyer/PA Images/Profimedia
Ukrajinski boksač Oleksandar Usik (39) branit će svoj naslov profesionalnog prvaka po verziji WBC protiv nizozemskog kikboksača Rica Verhoevena, a borba će se održati 23. svibnja pored piramida u Gizi u Egiptu, objavio je specijalizirani boksački magazin Ring.

Usik je aktualni svjetski prvak po verzijama IBF, WBA i WBC nakon što je prepustio pojas po WBO, u karijeri je na omjeru pobjeda i poraza 24-0, ali nije boksao od srpnja prošle godine kada je na londonskom Wembleyu svladao Daniela Duboisa.

"Poštujem Verhoevenov put, on je stvarno 'kralj kikboksinga', ali ovo je boks. Radi se o drugačijoj igri sa svojim pravilima i svojim kraljevima. Stvarno se veselim ovom meču, bit će to jedinstveno iskustvo za obojicu, a znam kako su i navijači uzbuđeni", najavio je dvoboj Usik.

"Proveo sam 12 godina kao apsolutni prvak u teškoj kategoriji u kikboksingu i ostvario sam sve što sam mogao, ali toliki boravak na vrhu nije umanjio moju glad već ju je samo ojačao. Usik je neprikosnoven u boksu, a to je izazov koji me motivira. Apsolutni prvak protiv apsolutnog prvaka", kazao je 36-godišnji Verhoeven koji je bio sparing-partner bivšem boksačkom prvaku Tysonu Furyju, a koji je jedinu profesionalnu boksačku borbu imao još 2014. te je pobijedio nokautom.

Oleksandar UsykBoks
