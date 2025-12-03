Usik: 'Moliti ću se za njega. On je Fiat koji se bori protiv Rolls Roycea'
Joshua je olimpijski prvak, Paul je sportaš
Nakon pobjede nad legendarnim Mikeom Tysonom prošle godine, američki YouTuber Jake Paul 19. prosinca će ući u ring protiv Britanca Anthonyja Joshue.
"Anthony će ubiti tog tipa. Anthony Joshua je olimpijski prvak. Jake Paul je sportaš, YouTuber i showman. Joshua je Rolls-Royce. Paul je Fiat. Istina je. To je biznis. U ovome je više novca. Moramo se moliti za Jakea Paula. Molit ću se za Jakea Paula, jer želim borbu protiv njega u oktogonu", prokomentirao je legendarni Ukrajinac Oleksandr Usik.
Inače, Usik poznaje Joshuu u dušu, jer je s britanskim teškašem dijelio ring punih 24 runde. Iako je Ukrajinac dobio obje borbe, Joshua je u revanšu ozbiljno testirao Usika. Sada se Joshua čak priprema za nadolazeću borbu protiv Paula trenirajući s Usikovim timom.
Jake Paul, s druge strane, bori se tek zadnjih pet godina. Većinu tih borbi odradio je protiv boraca koji već dugo nisu aktivni, pa njegov omjer 12-1-0 (7 KO-a) kod mnogih izaziva podsmijeh. Jedini poraz koji je Paul doživio bio je od Tommyja Furyja još 2023. godine. Fury je vjerojatno jedini pravi boksač njegove veličine s kojim se Paul dosad susreo u karijeri. Sada ga čeka Joshua, jedan od najboljih boksača ove ere, pritom znatno veći od Paula, ali i, za razliku od većine prijašnjih Paulovih protivnika, aktivan borac.
