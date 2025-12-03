Usik: 'Moliti ću se za njega. On je Fiat koji se bori protiv Rolls Roycea'

Nakon pobjede nad legendarnim Mikeom Tysonom prošle godine, američki YouTuber Jake Paul 19. prosinca će ući u ring protiv Britanca Anthonyja Joshue.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Anthony će ubiti tog tipa. Anthony Joshua je olimpijski prvak. Jake Paul je sportaš, YouTuber i showman. Joshua je Rolls-Royce. Paul je Fiat. Istina je. To je biznis. U ovome je više novca. Moramo se moliti za Jakea Paula. Molit ću se za Jakea Paula, jer želim borbu protiv njega u oktogonu", prokomentirao je legendarni Ukrajinac Oleksandr Usik.

Inače, Usik poznaje Joshuu u dušu, jer je s britanskim teškašem dijelio ring punih 24 runde. Iako je Ukrajinac dobio obje borbe, Joshua je u revanšu ozbiljno testirao Usika. Sada se Joshua čak priprema za nadolazeću borbu protiv Paula trenirajući s Usikovim timom.

Jake Paul, s druge strane, bori se tek zadnjih pet godina. Većinu tih borbi odradio je protiv boraca koji već dugo nisu aktivni, pa njegov omjer 12-1-0 (7 KO-a) kod mnogih izaziva podsmijeh. Jedini poraz koji je Paul doživio bio je od Tommyja Furyja još 2023. godine. Fury je vjerojatno jedini pravi boksač njegove veličine s kojim se Paul dosad susreo u karijeri. Sada ga čeka Joshua, jedan od najboljih boksača ove ere, pritom znatno veći od Paula, ali i, za razliku od većine prijašnjih Paulovih protivnika, aktivan borac.

POGLEDAJTE VIDEO: Publika u deliriju, komentatori u šoku: 'Ovo ulazi među najveće borbe FNC-a!'