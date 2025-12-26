Svijet u pripravnosti prvi put nakon Covida: Raste broj slučajeva virusa, četvero mrtvih

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) izdala je ozbiljno upozorenje zbog porasta slučajeva bliskoistočnog respiratornog sindroma koronavirusa (MERS-CoV). Riječ je o prvom velikom globalnom upozorenju WHO-a od pandemije Covida-19, piše Daily Star.

Prema podacima WHO-a, do 21. prosinca zabilježeno je ukupno 19 slučajeva MERS-CoV-a, uključujući četiri smrtna ishoda. Od toga je 17 slučajeva prijavljeno u Saudijskoj Arabiji, dok su dva potvrđena u Francuskoj.

WHO navodi da je između 4. lipnja i 21. prosinca 2025. Ministarstvo zdravstva Saudijske Arabije prijavilo sedam slučajeva zaraze, uključujući dvije smrti. Iako trenutačna procjena rizika ostaje umjerena na globalnoj i regionalnoj razini, stručnjaci upozoravaju da virus i dalje predstavlja prijetnju u pojedinim zemljama.

Ovo su simptomi

Virus MERS-CoV poznat je po tome što inficira deve, s povremenim prijenosom na ljude. Simptomi uključuju povišenu temperaturu, kašalj, otežano disanje, proljev i povraćanje. U težim slučajevima bolest može biti smrtonosna. Za MERS trenutačno ne postoji cjepivo.

Zabrinutost dodatno raste nakon što su znanstvenici u Brazilu otkrili novi koronavirus koji potječe od šišmiša. Istraživanje su proveli znanstvenici iz São Paula i Cearáe u suradnji sa Sveučilištem u Hong Kongu. Za sada nije poznato može li se novi virus prenijeti na ljude.

Autorica studije, doktorandica Bruna Stefanie, izjavila je kako su otkriveni dijelovi "spike" proteina virusa, koji omogućuje vezivanje za stanice sisavaca. To upućuje na moguću sličnost s načinom infekcije MERS-CoV-a.

Otkriven kod kukcojeda

Studija je objavljena u časopisu Journal of Medical Virology. Analizirana su 423 šišmiša iz 16 različitih vrsta. Novi koronavirus otkriven je kod jedne vrste kukcojeda.

Znanstvenici su utvrdili da novi virus ima 72 posto genetske sličnosti s MERS-CoV-om. Posebno zabrinjava činjenica da "spike" protein pokazuje 71,74 posto sličnosti s istim proteinom virusa MERS.

Stručnjaci naglašavaju kako su potrebna daljnja istraživanja, ali pozivaju na pojačan oprez i praćenje situacije.

