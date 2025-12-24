Virus mutirao, u bolnicama čak 630 oboljelih! Epidemiologinja Mayer otkrila razloge: 'Više je faktora'

Zbog gripe je u bolnicama 630 oboljelih, dok je lani u isto vrijeme bilo 40. Gripa se pojavila neuobičajeno rano, širi se prilično intenzivno. Jedan od razloga je i što je virus mutirao. Tijekom ove sezone do sada PRIjavljena su četiri smrtna ishoda zbog gripe i njezinih komplikacija. Najviše je zaraženih učenika, a najmanje osoba u dobi od 65 godina i starijih.

Epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Dijana Mayer ističe da postoji više faktora koji objašnjavaju ovakvu situaciju.

"Normalno je da se gripa pojavljuje u zimskim mjesecima. Faktor je može biti pad kolektivnog imuniteta jer smo prijašnjih pandemijskih godina, kako smo se zapravo štitili i cijepljenjem i nošenjem maski i održavanjem razmaka, više pazili pa smo se samim time zapravo štitili i od gripe i od drugih respiratornih infekcija. Onda isto tako hladan i suh zrak je jedan od načina kako se gripa širi“, kazala je Mayer.