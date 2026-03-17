Nuša u suzama nakon raskola s Anastasijom: ‘Izgubila sam osobu broj jedan’

Prijateljstvo između Nuše i Anastasije u RTL-ovom showu doživjelo je potpuni slom, a cijela situacija ostavila je Nušu emocionalno iscrpljenom. U jeku napetosti priznala je da prolazi kroz jedno od najtežih razdoblja u showu.

"Osjećam se užasno", rekla je iskreno, dodajući kako je bilo trenutaka kada je poželjela sve napustiti i vratiti se kući. Ono što ju je najviše pogodilo nije ljubavna situacija, već gubitak bliske osobe na koju se najviše oslanjala.

Do pucanja odnosa došlo je nakon što je Nuša otišla na spoj s Karlom, iako je znala koliko on znači Anastasiji. Prema njezinim riječima, prijateljica je očekivala da će iz lojalnosti odbiti taj poziv, no dogodilo se suprotno.

Nuši posebno teško pada što nije dobila priliku objasniti svoju stranu priče. Smatra da je osuđena bez da se njezin glas uopće čuo, a dodatno je boli i to što je izgubila prijateljstvo koje joj je od početka bilo najvažnije.

Show 'Gospodin Savršeni' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana ranije na platformi Voyo.