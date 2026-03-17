Megan Fox se vratila na društvene mreže i to u izazovnom izdanju s još izazovnijom porukom

Nakon gotovo godinu dana medijske šutnje, holivudska glumica Megan Fox (39) vratila se na društvene mreže i to u velikom stilu, a svaka njezina nova objava izaziva lavinu reakcija. Posljednja u nizu, objavljena 16. ožujka, posebno je uzburkala duhove kombinacijom izazovnog izgleda i poruke koja potvrđuje njezin stav o vlastitoj seksualnosti.

Na seriji fotografija koje su u kratkom roku prikupile milijune lajkova, Megan pozira u izazovnom izdanju koje podsjeća na donje rublje. Crna satenska haljina s čipkastim detaljima, uparena s halterima i dijamantnom ogrlicom, istaknula je njezinu figuru. Kako je navedeno, riječ je o modnoj kombinaciji koju je nosila na ekskluzivnom "Gold Partyju" koji su nakon dodjele Oscara organizirali Jay-Z i Beyoncé, a gdje je bila jedna od najzapaženijih gošći.

Ipak, najviše je pozornosti privukao kratak, ali jasan opis objave: "i go both ways" ("idem u oba smjera"). Ovom rečenicom 39-godišnja glumica ponovno je potvrdila svoju biseksualnost, o kojoj je prvi put javno progovorila još 2009. godine. Njezina izjava odjeknula je među obožavateljima, koji su u komentarima izrazili podršku i divljenje. Reakcije su bile brojne, pa ima i šaljivih upita poput "Znači li to da imam šansu?".

Njezin povratak na društvene mreže uslijedio je nakon gotovo godinu dana duge pauze tijekom koje je u potpunosti "očistila" svoj profil. Čini se da je glumica uistinu u fazi svojevrsnog "ponovnog rođenja", kako u karijeri, tako i u privatnom životu. Podsjetimo, glumica je prošla kroz turbulentno razdoblje. U ožujku 2025. godine dobila je svoje četvrto dijete, kćer Sagu Blade Fox-Baker, s glazbenikom Machine Gun Kellyjem (35).

Ipak, njihova veza, koju su mediji pratili s velikim zanimanjem, navodno je završila početkom 2026. godine, a par je sada fokusiran na zajedničko roditeljstvo. Njezin povratak na scenu obilježen je novim filmskim projektima, uključujući triler "The Sicilian" i glasine o nastavku kultnog filma "Jennifer’s Body", što dodatno podgrijava interes javnosti.