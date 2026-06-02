Zaboravite na tavu: Pripremite ukusni omlet uz ovaj neočekivani kuhinjski uređaj

Omlet je mnogima omiljen izbor za brzi i hranjivi obrok. Jednostavan je za pripremu, zahtijeva minimalno sastojaka i gotov je za samo nekoliko minuta. Ipak, priprema u tavi često podrazumijeva korištenje ulja ili maslaca, a čišćenje masne tave nakon jela može pokvariti cijeli doživljaj. Srećom, postoji metoda koja eliminira ove probleme, a mogla bi biti i zdravija.

Spisateljica i stručnjakinja za hranu, Egna Perez, podijelila je tehniku pripreme omleta koja ne uključuje tavu. Kako piše Mirror, riječ je o korištenju mikrovalne pećnice, uređaja koji se često podcjenjuje kada je riječ o pripremi jaja.

Iako zvuči neobično, Egna ističe: "Priprema omleta u mikrovalnoj pećnici štedi vrijeme, pojednostavljuje proces i čak poboljšava zdravstveni aspekt obroka. Ova metoda ima brojne prednosti. Kao prvo, manje čišćenja jer obično zaprljate samo jednu posudu. Zatim, tu je i zdravstvena strana: budući da vam ne trebaju ulje ili maslac za kuhanje, vaš omlet na kraju ima manje kalorija - otprilike 180 po porciji bez dodane masnoće."

Recept za ukusan omlet

U potrazi za jednostavnijim i zdravijim obrocima, mikrovalna pećnica se pokazuje kao iznenađujuće koristan saveznik. Ako želite i sami isprobati ovu metodu, donosimo jednostavan recept.

Sastojci:

2 do 3 jaja

1 žlica mlijeka ili hladne vode (za rahliju teksturu)

Prstohvat soli

Naribani sir po želji

Dodaci po izboru: svježi sir s niskim udjelom masti, nasjeckani špinat, rajčice

Postupak:

Razbijte željeni broj jaja u zdjelu i dodajte malo mlijeka ili hladne vode kako bi omlet bio rahliji. Dodajte prstohvat soli, što će pomoći da se jaja ravnomjerno skuhaju, i dobro umutite smjesu vilicom ili pjenjačom. Kada se sastojci sjedine, umiješajte svoj omiljeni naribani sir i temeljito ga rasporedite po smjesi. Prebacite smjesu u posudu prikladnu za korištenje u mikrovalnoj pećnici. Zagrijavajte 50 sekundi na srednje jakoj snazi (otprilike 800 do 900 vata). Nakon prvog zagrijavanja, provjerite rubove - trebali bi se početi odvajati od stijenki posude, dok bi sredina trebala ostati blago vlažna. Ako omlet nije dovoljno pečen po vašem ukusu, nastavite ga zagrijavati u intervalima od deset do 15 sekundi dok ne budete zadovoljni teksturom. Za dodatnu nutritivnu vrijednost, u gotov omlet možete dodati svježi sir s niskim udjelom masti i povrće poput špinata ili rajčica.

