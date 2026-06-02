Zaboravite na tavu: Pripremite ukusni omlet uz ovaj neočekivani kuhinjski uređaj
Ova metoda ne samo da štedi vrijeme i smanjuje nered u kuhinji, već nudi i nutritivno bogatiji obrok s manje kalorija, čineći omiljeni klasik još boljim izborom za svaki dan
Omlet je mnogima omiljen izbor za brzi i hranjivi obrok. Jednostavan je za pripremu, zahtijeva minimalno sastojaka i gotov je za samo nekoliko minuta. Ipak, priprema u tavi često podrazumijeva korištenje ulja ili maslaca, a čišćenje masne tave nakon jela može pokvariti cijeli doživljaj. Srećom, postoji metoda koja eliminira ove probleme, a mogla bi biti i zdravija.
Spisateljica i stručnjakinja za hranu, Egna Perez, podijelila je tehniku pripreme omleta koja ne uključuje tavu. Kako piše Mirror, riječ je o korištenju mikrovalne pećnice, uređaja koji se često podcjenjuje kada je riječ o pripremi jaja.
Iako zvuči neobično, Egna ističe: "Priprema omleta u mikrovalnoj pećnici štedi vrijeme, pojednostavljuje proces i čak poboljšava zdravstveni aspekt obroka. Ova metoda ima brojne prednosti. Kao prvo, manje čišćenja jer obično zaprljate samo jednu posudu. Zatim, tu je i zdravstvena strana: budući da vam ne trebaju ulje ili maslac za kuhanje, vaš omlet na kraju ima manje kalorija - otprilike 180 po porciji bez dodane masnoće."
Recept za ukusan omlet
U potrazi za jednostavnijim i zdravijim obrocima, mikrovalna pećnica se pokazuje kao iznenađujuće koristan saveznik. Ako želite i sami isprobati ovu metodu, donosimo jednostavan recept.
Sastojci:
- 2 do 3 jaja
- 1 žlica mlijeka ili hladne vode (za rahliju teksturu)
- Prstohvat soli
- Naribani sir po želji
- Dodaci po izboru: svježi sir s niskim udjelom masti, nasjeckani špinat, rajčice
Postupak:
- Razbijte željeni broj jaja u zdjelu i dodajte malo mlijeka ili hladne vode kako bi omlet bio rahliji.
- Dodajte prstohvat soli, što će pomoći da se jaja ravnomjerno skuhaju, i dobro umutite smjesu vilicom ili pjenjačom.
- Kada se sastojci sjedine, umiješajte svoj omiljeni naribani sir i temeljito ga rasporedite po smjesi.
- Prebacite smjesu u posudu prikladnu za korištenje u mikrovalnoj pećnici.
- Zagrijavajte 50 sekundi na srednje jakoj snazi (otprilike 800 do 900 vata).
- Nakon prvog zagrijavanja, provjerite rubove - trebali bi se početi odvajati od stijenki posude, dok bi sredina trebala ostati blago vlažna.
- Ako omlet nije dovoljno pečen po vašem ukusu, nastavite ga zagrijavati u intervalima od deset do 15 sekundi dok ne budete zadovoljni teksturom.
- Za dodatnu nutritivnu vrijednost, u gotov omlet možete dodati svježi sir s niskim udjelom masti i povrće poput špinata ili rajčica.
