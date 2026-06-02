Od simbola luksuza do borbe za goste: Što se događa u Dubaiju?

Život u turističkoj sili Zaljeva, Dubaiju, izgleda gotovo normalno. Letovi su uglavnom nastavljeni, stolovima u restoranima se pune, no iako infrastruktura funkcionira, povjerenje turista još nije potpuno vraćeno. Sada hoteli, zrakoplovne kompanije i ugostitelji rade više nego ikad kako bi uvjerili posjetitelje da je povratak siguran, prenosi CNN.

Čak i kad su sukobi izbijali diljem regije, Dubai je godinama slovio kao najsigurniji grad Bliskog istoka koji odiše luksuzom. Međutim, mjesecima nakon sukoba s Iranom koji je poremetio zračni prostor i doveo napade dronovima na neke od najprepoznatljivijih znamenitosti, grad se suočava s jednim od najvećih testova u svojoj modernoj povijesti.

Iako se napadi dronovima na UAE i dalje povremeno događaju, prestala su široka upozorenja iz ranog sukoba, čime se vratio i osjećaj mira. Fairmont the Palm je popravio manju štetu od napada dronovima, dok su druge znamenitosti poput Burj Al Araba zatvorene radi "obnove".

Promjene profila posjetitelja

U nekoliko zapadnih zemalja i dalje su na snazi upozorenja za putovanja na Bliski istok. Australija je savjetovala građanima da ne putuju kroz Ujedinjene Arapske Emirate, dok Kanada i dalje savjetuje izbjegavanje svih putovanja u UAE, a Sjedinjene Države pozivaju putnike da preispitaju odlazak u zemlju.

Iako su letovi uglavnom obnovljeni, stručnjaci iz industrije kažu da bi obnova povjerenja mogla biti znatno teža od ponovno otvaranje zračnih linija.

Turista ima, ali drugačijih. Posjetiteljima iz Rusije i Libanona UAE djeluje kao utočište u usporedbi s domovima. U posljednjih nekoliko dana, obitelji iz cijele regije hrle u trgovačke centre za praznik Eid al-Adha, dok su saloni ljepote zabilježili stalni priljevi ruskih žena koje dolaze na glamurozni odmor.

Fatma Ammar živi u Bejrutu i došla je u Dubai posjetiti svoja dva sina, a za CNN govori: "Dubai mi se i dalje čini kao puno sigurnije mjesto nego Bejrut. Način na koji su UAE vodili rat je vrlo umirujući i osjećam se iznimno sigurno ovdje nego kod kuće, ali nažalost, navikao sam na rat, pa me ovakvo nešto ne bi spriječilo da viđam svoje sinove."

Na Međunarodnoj zračnoj luci Dubai posluje više od 40 zrakoplovnih kompanija, a tranzitni putnici, kojih je u manjem broju, ne vide štetu nastalu u ranijim fazama iranskog sukoba.

Izazovi za ugostitelje

Naim Maadad, osnivač i izvršni direktor Gates Hospitalityja, rekao je da su upozorenja potaknula putnike na preispitivanje. "Mislim da je to stvorilo oklijevanje, a ne temeljno narušilo povjerenje u same UAE," rekao je. "Međunarodna publika često vidi Bliski istok kao jednu široku regiju, a ne kao razliku između zemalja, a ta percepcija prirodno utječe na odluke o putovanjima. UAE, međutim, i dalje pokazuje stabilnost, snagu infrastrukture i kontinuitet operacija."

Aleksandr Supinski, vlasnik TicToc Travela, rekao je da su izvještaji o kolapsu turističke industrije netočni i da grad funkcionira kao i obično. Međutim, postoje "usporavanje" zbog rata i zatvaranja zračnog prometa što će dodatno usporiti nadolazeću ljetnu sezonu, koja je obično mirnija zbog vrućine.

Victor Abou-Ghanem, izvršni direktor STORY Hospitality, također je rekao da osim upozorenja na putovanja, na povratak posjetitelja utječu i cijene nafte i avionskih karata.

Paketi mjera podrške

Ekonomisti upozoravaju da bi utjecaj mogao trajati dugo nakon bilo kakvog trajnog primirja. Prema financijskoj tvrtki Moody's, predviđeno je da će popunjenost hotela u Dubaiju pasti na samo 10% u drugom tromjesečju, s 80% prije sukoba, prema financijskoj tvrtki Moody's. "Ovo predstavlja učinkovito zatvaranje velikog dijela ugostiteljskog sektora," navodi se.

Vodstvo Dubaija odgovorilo je paketom mjera podrške usmjerenih na ubrzavanje oporavka. Mjere uključuju obustavu noćnog hotelskog poreza na luksuznije objekte, ukidanje gradske naknade od 7% koja se primjenjuje na hotelske i restoranske račune, odgodu prodajnih naknada vezanih uz ugostiteljstvo te ukidanje naknada za odgodu i otkazivanje dozvola za događaje.

Hotelima, hotelskim apartmanima i kućama za odmor vlast je omogućila odgodu plaćanja naknada za smještaj te usluge hrane i pića za tri mjeseca, kako bi smanjile pritisak na operatere dok se broj posjetitelja ne oporavi.

Popusti u cijelom gradu

Diljem grada, tvrtke odgovaraju promocijama koje su rijetko viđene tijekom turističkog procvata Dubaija nakon pandemije.

Arapski modni dizajner, koji je želio ostati anoniman, opisuje da je opseg popusta koji se sada nude diljem emirata drugačiji od svega što je vidio izvan pandemije Covid-19. "Mnogi od tih mjesta u koja prije nije bilo moguće ući sada se trude privući kupce. Grad i dalje funkcionira, ljudi i dalje izlaze, ali poduzeća moraju raditi više za svakog kupca," rekao je.

Hoteli se agresivno natječu za goste. The Ritz-Carlton Dubai nudi pakete "dva za cijenu jednog", dok Mandarin Oriental Jumeirah daje popuste do 20 posto. Druge nekretnine su se okrenule prema nomadskom radnom tržištu, pa tako Rove Hotels nudi pakete "radnog odmora".

Ponudama su zadovoljni stanovnici koji kažu da su u posljednje vrijeme imali koristi od popusta ili im je lako pronaći stolove koji su inače teško dostupni na ekskluzivnim mjestima poput Zume.

Turistički analitičari kažu da se izazov s kojim se Dubai trenutno suočava proteže dalje od stope popunjenosti ili rezervacija restorana. Iako su uspješno upravljali prethodnim krizama zahvaljujući financijskoj snazi, ulaganjima u infrastrukturu i brzim odgovorima na politiku, posljedice iranskog rata predstavljaju drugačiji test. Ova kriza izravno pogađa percepciju sigurnosti koja je temelj privlačnosti grada milijunima međunarodnih turista.