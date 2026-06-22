Psiholozi imaju objašnjenje: Djeca govore ovih 26 laži, a roditelji im skoro uvijek povjeruju

"Nisam ja", reći će dijete s rukama prekrivenim čokoladom, gledajući vas ravno u oči. Svaki roditelj doživio je trenutak u kojem shvati da je njegovo slatko, nevino stvorenje izreklo svoju prvu laž.

Taj osjećaj može varirati od zbunjenosti i razočaranja do čistog bijesa. No, dječja neiskrenost rijetko je znak lošeg karaktera. Psiholozi i stručnjaci za dječji razvoj slažu se - laganje je normalan, pa čak i očekivan dio odrastanja, piše ParentCircle.

Umjesto da ga doživljavaju kao moralni prijestup, roditelji bi ga trebali promatrati kao priliku za učenje, povezivanje i usmjeravanje djeteta prema vrijednostima iskrenosti i povjerenja.

U galeriji pročitajte o kojim se to bezazlenim lažima radi.