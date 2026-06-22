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Psiholozi imaju objašnjenje: Djeca govore ovih 26 laži, a roditelji im skoro uvijek povjeruju

Psiholozi imaju objašnjenje: Djeca govore ovih 26 laži, a roditelji im skoro uvijek povjeruju
Foto: Shutterstock
Laganje kod djece nije automatski znak da odgajate budućeg prijestupnika. Dapače, to je često pokazatelj kognitivnog razvoja. Oko treće ili četvrte godine, djeca počinju shvaćati da njihove misli nisu javne i da drugi ljudi, uključujući roditelje, ne znaju što se događa u njihovim glavama. Ovo otkriće, poznato kao "teorija uma", otvara vrata eksperimentiranju. "Mogu li reći nešto što nije istina, a da mi mama povjeruje?" To je razvojno primjeren korak u procesu individuacije.
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"Nisam ja", reći će dijete s rukama prekrivenim čokoladom, gledajući vas ravno u oči. Svaki roditelj doživio je trenutak u kojem shvati da je njegovo slatko, nevino stvorenje izreklo svoju prvu laž.

Taj osjećaj može varirati od zbunjenosti i razočaranja do čistog bijesa. No, dječja neiskrenost rijetko je znak lošeg karaktera. Psiholozi i stručnjaci za dječji razvoj slažu se - laganje je normalan, pa čak i očekivan dio odrastanja, piše ParentCircle.

Umjesto da ga doživljavaju kao moralni prijestup, roditelji bi ga trebali promatrati kao priliku za učenje, povezivanje i usmjeravanje djeteta prema vrijednostima iskrenosti i povjerenja.

U galeriji pročitajte o kojim se to bezazlenim lažima radi. 

22.6.2026.
18:56
Antonela Ištvan
Shutterstock
LaganjeLažiDjecaRoditeljiOdgoj
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