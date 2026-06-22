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EU daje 56 milijuna eura hitne pomoći poljoprivrednicima, evo koliko stiže Hrvatskoj

EU daje 56 milijuna eura hitne pomoći poljoprivrednicima, evo koliko stiže Hrvatskoj
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Foto: Ivica Galović/PIXSELL, ilustracija

Ovo su sredstva potpora poljoprivrednicima koji su pretrpjeli znatnu štetu zbog nepovoljnih klimatskih prilika

22.6.2026.
18:56
danas.hr
Ivica Galović/PIXSELL, ilustracija
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Države članice danas su podržale prijedlog Europske komisije o mobilizaciji više od 56 milijuna eura iz pričuve za poljoprivredu. Portugalskim poljoprivrednicima dodijelit će se 30 milijuna eura, rumunjskim 14,8 milijuna eura, ciparskim 4,6 milijuna eura, hrvatskim 4,4 milijuna eura i slovenskim 2,8 milijuna eura.

Ova su sredstva potpora poljoprivrednicima koji su pretrpjeli znatnu štetu zbog nepovoljnih klimatskih prilika. Dodijeljeni proračun može se dopuniti s do 200 % nacionalnih sredstava.

Tijekom 2025. i u prvoj polovini 2026. poljoprivrednici u ovih pet država članica Unije pretrpjeli su znatnu štetu i gospodarske gubitke zbog nepovoljnih klimatskih prilika i prirodnih katastrofa.

Šteta na usjevima

U Hrvatskoj su proljeće i ljeto 2025. donijeli temperature do smrzavanja te prekomjerne padaline i suše, što je naštetilo usjevima poput voća, vinove loze i šećerne repe.

Portugal je u siječnju i veljači 2026. pogodila oluja Kristin, a obilne padaline, snažni vjetrovi i poplave uzrokovale su štetu i uništile poljoprivredno zemljište i infrastrukturu. To je dovelo do znatnih gubitaka u poljoprivrednoj proizvodnji. U Rumunjskoj su jaka suša i opetovani toplinski valovi od lipnja do kolovoza 2025. utjecali na prinose kukuruza i suncokreta.

Cipar je od svibnja 2025. doživio dugotrajne suše i ekstremne vrućine, što je dovelo do velikih gubitaka u proizvodnji usjeva i većih troškova stočne hrane. Slovenija je doživjela proljetni mraz koji je oštetio proizvodnju jabuka.

Europska KomisijaPoljoprivredaEuropeforus
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