EU daje 56 milijuna eura hitne pomoći poljoprivrednicima, evo koliko stiže Hrvatskoj
Ovo su sredstva potpora poljoprivrednicima koji su pretrpjeli znatnu štetu zbog nepovoljnih klimatskih prilika
Države članice danas su podržale prijedlog Europske komisije o mobilizaciji više od 56 milijuna eura iz pričuve za poljoprivredu. Portugalskim poljoprivrednicima dodijelit će se 30 milijuna eura, rumunjskim 14,8 milijuna eura, ciparskim 4,6 milijuna eura, hrvatskim 4,4 milijuna eura i slovenskim 2,8 milijuna eura.
Ova su sredstva potpora poljoprivrednicima koji su pretrpjeli znatnu štetu zbog nepovoljnih klimatskih prilika. Dodijeljeni proračun može se dopuniti s do 200 % nacionalnih sredstava.
Tijekom 2025. i u prvoj polovini 2026. poljoprivrednici u ovih pet država članica Unije pretrpjeli su znatnu štetu i gospodarske gubitke zbog nepovoljnih klimatskih prilika i prirodnih katastrofa.
Šteta na usjevima
U Hrvatskoj su proljeće i ljeto 2025. donijeli temperature do smrzavanja te prekomjerne padaline i suše, što je naštetilo usjevima poput voća, vinove loze i šećerne repe.
Portugal je u siječnju i veljači 2026. pogodila oluja Kristin, a obilne padaline, snažni vjetrovi i poplave uzrokovale su štetu i uništile poljoprivredno zemljište i infrastrukturu. To je dovelo do znatnih gubitaka u poljoprivrednoj proizvodnji. U Rumunjskoj su jaka suša i opetovani toplinski valovi od lipnja do kolovoza 2025. utjecali na prinose kukuruza i suncokreta.
Cipar je od svibnja 2025. doživio dugotrajne suše i ekstremne vrućine, što je dovelo do velikih gubitaka u proizvodnji usjeva i većih troškova stočne hrane. Slovenija je doživjela proljetni mraz koji je oštetio proizvodnju jabuka.