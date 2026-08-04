Nona Silvi osvaja internet: Jednostavan recept za tjesteninu kojoj nećete moći odoljeti

Kratki video s popularnog talijanskog kulinarskog kanala @giallolovesitaly oduševio je ljubitelje dobre hrane diljem svijeta. Zvijezda snimke je simpatična Nonna Silvi, koja s nevjerojatnom energijom i pjesmom na usnama priprema jelo "Penne alla Nerano".

Recept za penne alla Nerano na način None Silvi

Cijeli postupak pripreme recepta bake Silvi odiše jednostavnošću, a rezultat je savršeno kremasta tjestenina.

Sastojci:

Penne tjestenina

Svježe tikvice

Maslinovo ulje

Dimljeni sir scamorza (naribani)

Parmezan (naribani)

Sol

Priprema korak po korak:

Svježe tikvice narežite na tanke kolutiće. U tavi zagrijte maslinovo ulje te pržite kolutiće tikvica dok ne postanu hrskave i zlatnosmeđe. Skuhajte penne u posoljenoj vodi prema uputama na pakiranju. Prije cijeđenja sačuvajte barem jednu šalicu vode u kojoj se tjestenina kuhala. Kuhanu i ocijeđenu tjesteninu prebacite u tavu s prženim tikvicama. Važan korak: Maknite tavu s vatre. Umiješajte velikodušne količine naribanog dimljenog sira scamorza i parmezana.

Tajna savršene kremastosti leži u dodavanju malo sačuvane vode od kuhanja tjestenine. Ona će povezati sve sastojke u baršunasti umak.

Ključan savjet Nonne Silvi: Pustite da jelo odstoji dvije minute prije posluživanja. Kako kaže, "tjestenina se treba vjenčati s umakom. To nije samo brzi spoj!"

Tko je zapravo Nonna Silvi?

Iako se na prvu čini kao obična baka iz susjedstva, Nonna Silvi, pravim imenom Silvana Bini, prava je internetska zvijezda. Rođena 1941. godine, ova influencerica iz okolice Firence postala je globalno popularna tijekom pandemije, kada je njezin unuk počeo objavljivati snimke njezinih kulinarskih vještina. Njezin šarm i autentičnost donijeli su joj titulu TikTok kreatorice 2025. godine. Iza njezinih videa stoji GialloZafferano, koji njezine recepte približava publici diljem svijeta.

Klasično jelo "alla Nerano" nastalo je 1952. godine u restoranu u selu Nerano na poluotoku Sorrento. Prema izvornoj recepturi, ono se priprema sa špagetima i specifičnim, polutvrdim sirom Provolone del Monaco. Nonna Silvi u svojoj verziji koristi penne i dimljenu scamorzu, što je, kako i sama navodi u opisu, popularna i pristupačnija varijacija. Ovaj mali zaokret nimalo ne umanjuje bogatstvo okusa, a jelo čini lakšim za pripremu u kućnim uvjetima izvan Italije.

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