Dinamo nastavlja europski put: Evo kada i gdje gledati utakmicu

Nakon infarktne utakmice i preokreta protiv Thuna, Dinamo nastavlja svoj europski put. U trećem pretkolu Lige prvaka ih čeka litavski Kauno Žalgiris kojeg vodi hrvatski trener Željko Sopić.

Dinamo prvu utakmicu igra u 20 sati na domaćem terenu i tražit će pobjedu s kojom bi lakše putovao u Litvu sljedećeg tjedna. "Trebamo se dizati iz utakmice u utakmicu, vjerujem da ćemo u utorak biti još bolji. Svjesni smo važnosti utakmice i vjerujem da ćemo odigrati dobru utakmicu. Pobjeda je prvi cilj. Imali smo problema s ulascima u utakmicu, moramo biti pravi od prve minute, ali i biti pravi svih 90 minuta. Svjesni smo da nas čeka i drugih 90 minuta kod njih", u najavi utakmice je rekao Dinamov trener Mario Kovačević.

Dinamo je uoči ove utakmice upisao i uspješan start u domaćem prvenstvu. U petak su s izmiješanim sastavom pobijedili Slaven Belupo 2-0 pogocima Belje i još se malo napunio samopouzdanjem pred ovu europsku utakmicu. Susret počinje u 20 sati, a prijenos je na MAXSportu 1.

Mogući sastav Dinama: Filipović - Valinčić, Dominguez, McKenna, Perez Vinlöf - Mišić, Stojković, Zajc - Lisica, Beljo, Oršić